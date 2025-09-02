Više o AKA

She Rises Logotip

She Rises Cijena(AKA)

1 AKA u USD cijena uživo:

$0.0012926
$0.0012926$0.0012926
-1.28%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena She Rises (AKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:17 (UTC+8)

She Rises (AKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0012433
$ 0.0012433$ 0.0012433
24-satna najniža cijena
$ 0.001345
$ 0.001345$ 0.001345
24-satna najviša cijena

$ 0.0012433
$ 0.0012433$ 0.0012433

$ 0.001345
$ 0.001345$ 0.001345

$ 0.057281674782330164
$ 0.057281674782330164$ 0.057281674782330164

$ 0.00081776249475836
$ 0.00081776249475836$ 0.00081776249475836

+2.53%

-1.28%

+3.76%

+3.76%

She Rises (AKA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0012926. Tijekom protekla 24 sata, AKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0012433 i najviše cijene $ 0.001345, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKA je $ 0.057281674782330164, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00081776249475836.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKA se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i +3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu She Rises (AKA)

No.2014

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 94.85K
$ 94.85K$ 94.85K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,183.47
999,991,183.47 999,991,183.47

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija She Rises je $ 1.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.85K. Količina u optjecaju AKA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991183.47. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29M.

She Rises (AKA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena She Rises za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001676-1.28%
30 dana$ -0.0018401-58.74%
60 dana$ -0.0000869-6.30%
90 dana$ -0.000409-24.04%
She Rises promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AKA od $ -0.00001676 (-1.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

She Rises 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0018401 (-58.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

She Rises 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AKA od $ -0.0000869 (-6.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

She Rises 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000409 (-24.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena She Rises (AKA)?

Pogledajte She Rises stranicu Povijest cijena sada.

Što je She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje She Rises ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AKA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o She Rises na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje She Rises učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

She Rises Predviđanje cijene (USD)

Koliko će She Rises (AKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših She Rises (AKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za She Rises.

Provjerite She Rises predviđanje cijene sada!

She Rises (AKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike She Rises (AKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti She Rises (AKA)

Tražiš kako kupiti She Rises? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti She Rises na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AKA u lokalnim valutama

1 She Rises(AKA) u VND
34.014769
1 She Rises(AKA) u AUD
A$0.001964752
1 She Rises(AKA) u GBP
0.000943598
1 She Rises(AKA) u EUR
0.00109871
1 She Rises(AKA) u USD
$0.0012926
1 She Rises(AKA) u MYR
RM0.005454772
1 She Rises(AKA) u TRY
0.05319049
1 She Rises(AKA) u JPY
¥0.1900122
1 She Rises(AKA) u ARS
ARS$1.780440166
1 She Rises(AKA) u RUB
0.104157708
1 She Rises(AKA) u INR
0.113774652
1 She Rises(AKA) u IDR
Rp21.190160544
1 She Rises(AKA) u KRW
1.80026865
1 She Rises(AKA) u PHP
0.073846238
1 She Rises(AKA) u EGP
￡E.0.062729878
1 She Rises(AKA) u BRL
R$0.007018818
1 She Rises(AKA) u CAD
C$0.001770862
1 She Rises(AKA) u BDT
0.157089678
1 She Rises(AKA) u NGN
1.979474714
1 She Rises(AKA) u COP
$5.191159156
1 She Rises(AKA) u ZAR
R.0.02274976
1 She Rises(AKA) u UAH
0.053474862
1 She Rises(AKA) u VES
Bs0.1887196
1 She Rises(AKA) u CLP
$1.253822
1 She Rises(AKA) u PKR
Rs0.366271136
1 She Rises(AKA) u KZT
0.695690246
1 She Rises(AKA) u THB
฿0.041738054
1 She Rises(AKA) u TWD
NT$0.039592338
1 She Rises(AKA) u AED
د.إ0.004743842
1 She Rises(AKA) u CHF
Fr0.00103408
1 She Rises(AKA) u HKD
HK$0.010069354
1 She Rises(AKA) u AMD
֏0.494109276
1 She Rises(AKA) u MAD
.د.م0.011607548
1 She Rises(AKA) u MXN
$0.02410699
1 She Rises(AKA) u SAR
ريال0.00484725
1 She Rises(AKA) u PLN
0.004705064
1 She Rises(AKA) u RON
лв0.005596958
1 She Rises(AKA) u SEK
kr0.012137514
1 She Rises(AKA) u BGN
лв0.002158642
1 She Rises(AKA) u HUF
Ft0.436239574
1 She Rises(AKA) u CZK
0.026963636
1 She Rises(AKA) u KWD
د.ك0.000394243
1 She Rises(AKA) u ILS
0.00433021
1 She Rises(AKA) u AOA
Kz1.178295382
1 She Rises(AKA) u BHD
.د.ب0.0004860176
1 She Rises(AKA) u BMD
$0.0012926
1 She Rises(AKA) u DKK
kr0.008233862
1 She Rises(AKA) u HNL
L0.033814416
1 She Rises(AKA) u MUR
0.05920108
1 She Rises(AKA) u NAD
$0.022698056
1 She Rises(AKA) u NOK
kr0.012913074
1 She Rises(AKA) u NZD
$0.002184494
1 She Rises(AKA) u PAB
B/.0.0012926
1 She Rises(AKA) u PGK
K0.005467698
1 She Rises(AKA) u QAR
ر.ق0.004705064
1 She Rises(AKA) u RSD
дин.0.129350482

She Rises Resurs

Za dublje razumijevanje She Rises, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena She Rises web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o She Rises

Koliko She Rises (AKA) vrijedi danas?
Cijena AKA uživo u USD je 0.0012926 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AKA u USD?
Trenutačna cijena AKA u USD je $ 0.0012926. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija She Rises?
Tržišna kapitalizacija za AKA je $ 1.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AKA?
Količina u optjecaju za AKA je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AKA?
AKA je postigao ATH cijenu od 0.057281674782330164 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AKA?
AKA je vidio ATL cijenu od 0.00081776249475836 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AKA?
24-satni obujam trgovanja za AKA je $ 94.85K USD.
Hoće li AKA još narasti ove godine?
AKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:17 (UTC+8)

She Rises (AKA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

