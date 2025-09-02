Više o AJUN

$0.000945
$0.000945$0.000945
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Ajuna Network (AJUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:57:05 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000945
$ 0.000945$ 0.000945
24-satna najniža cijena
$ 0.000945
$ 0.000945$ 0.000945
24-satna najviša cijena

$ 0.000945
$ 0.000945$ 0.000945

$ 0.000945
$ 0.000945$ 0.000945

$ 0.07959326945580884
$ 0.07959326945580884$ 0.07959326945580884

$ 0.000601804700361524
$ 0.000601804700361524$ 0.000601804700361524

0.00%

0.00%

-13.70%

-13.70%

Ajuna Network (AJUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000945. Tijekom protekla 24 sata, AJUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000945 i najviše cijene $ 0.000945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AJUN je $ 0.07959326945580884, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000601804700361524.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AJUN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -13.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ajuna Network (AJUN)

No.7294

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 472.50K
$ 472.50K$ 472.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381

0.00%

AJUN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ajuna Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju AJUN je 0.00, s ukupnom količinom od 499999992.4957381. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 472.50K.

Ajuna Network (AJUN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ajuna Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000075-7.36%
60 dana$ -0.000027-2.78%
90 dana$ -0.000334-26.12%
Ajuna Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AJUN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ajuna Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000075 (-7.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ajuna Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AJUN od $ -0.000027 (-2.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ajuna Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000334 (-26.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ajuna Network (AJUN)?

Pogledajte Ajuna Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ajuna Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AJUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ajuna Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ajuna Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ajuna Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ajuna Network (AJUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ajuna Network (AJUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ajuna Network.

Provjerite Ajuna Network predviđanje cijene sada!

Ajuna Network (AJUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ajuna Network (AJUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AJUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ajuna Network (AJUN)

Tražiš kako kupiti Ajuna Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ajuna Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Ajuna Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ajuna Network

Koliko Ajuna Network (AJUN) vrijedi danas?
Cijena AJUN uživo u USD je 0.000945 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AJUN u USD?
Trenutačna cijena AJUN u USD je $ 0.000945. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ajuna Network?
Tržišna kapitalizacija za AJUN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AJUN?
Količina u optjecaju za AJUN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AJUN?
AJUN je postigao ATH cijenu od 0.07959326945580884 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AJUN?
AJUN je vidio ATL cijenu od 0.000601804700361524 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AJUN?
24-satni obujam trgovanja za AJUN je $ 0.00 USD.
Hoće li AJUN još narasti ove godine?
AJUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AJUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ajuna Network (AJUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

