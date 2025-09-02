Ajuna Network (AJUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000945. Tijekom protekla 24 sata, AJUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000945 i najviše cijene $ 0.000945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AJUN je $ 0.07959326945580884, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000601804700361524.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AJUN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -13.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ajuna Network (AJUN)
No.7294
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 472.50K
$ 472.50K$ 472.50K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381
0.00%
AJUN
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ajuna Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju AJUN je 0.00, s ukupnom količinom od 499999992.4957381. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 472.50K.
Ajuna Network (AJUN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ajuna Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000075
-7.36%
60 dana
$ -0.000027
-2.78%
90 dana
$ -0.000334
-26.12%
Ajuna Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AJUN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ajuna Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000075 (-7.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ajuna Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AJUN od $ -0.000027 (-2.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ajuna Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000334 (-26.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ajuna Network (AJUN)?
Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.
Ajuna Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ajuna Network (AJUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ajuna Network (AJUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ajuna Network.
Razumijevanje tokenomike Ajuna Network (AJUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AJUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
