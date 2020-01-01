AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AIXCB by Virtuals (AIXCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Informacije aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Službena web stranica: https://aixcbcapital.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Kupi AIXCB odmah!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIXCB by Virtuals (AIXCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Ukupna količina: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Količina u optjecaju: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Povijesni maksimum: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Povijesni minimum: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Trenutna cijena: $ 0.002147 $ 0.002147 $ 0.002147 Saznajte više o cijeni AIXCB by Virtuals (AIXCB)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIXCB by Virtuals (AIXCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIXCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIXCB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIXCB tokena, istražite AIXCB cijenu tokena uživo!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AIXCB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AIXCB povijest cijena odmah!

