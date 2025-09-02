AIXCB by Virtuals (AIXCB) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002102
24-satna najniža cijena
$ 0.002499
24-satna najviša cijena
$ 0.002102
$ 0.002499
$ 0.11715465291895416
$ 0.000575701489026845
0.00%
0.00%
-27.57%
-27.57%
AIXCB by Virtuals (AIXCB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002102. Tijekom protekla 24 sata, AIXCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002102 i najviše cijene $ 0.002499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIXCB je $ 0.11715465291895416, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000575701489026845.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIXCB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -27.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AIXCB by Virtuals (AIXCB)
No.1772
$ 2.09M
$ 249.79
$ 2.10M
993.51M
1,000,000,000
993,506,898
99.35%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija AIXCB by Virtuals je $ 2.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 249.79. Količina u optjecaju AIXCB je 993.51M, s ukupnom količinom od 993506898. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AIXCB by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000134
-6.00%
60 dana
$ -0.002921
-58.16%
90 dana
$ -0.006861
-76.55%
AIXCB by Virtuals promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIXCB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AIXCB by Virtuals 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000134 (-6.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AIXCB by Virtuals 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIXCB od $ -0.002921 (-58.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AIXCB by Virtuals 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.006861 (-76.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AIXCB by Virtuals (AIXCB)?
aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.
AIXCB by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AIXCB by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AIXCB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AIXCB by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AIXCB by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
AIXCB by Virtuals Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AIXCB by Virtuals (AIXCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIXCB by Virtuals (AIXCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIXCB by Virtuals.
Razumijevanje tokenomike AIXCB by Virtuals (AIXCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIXCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AIXCB by Virtuals (AIXCB)
Tražiš kako kupiti AIXCB by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AIXCB by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.