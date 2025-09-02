AthenaX9 (AIX9) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000865. Tijekom protekla 24 sata, AIX9trgovalo je između najniže cijene $ 0.000828 i najviše cijene $ 0.00093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIX9 je $ 0.009417529216895617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000552136560158869.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIX9 se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -11.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AthenaX9 (AIX9)
No.3711
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.63K
$ 100.63K$ 100.63K
$ 865.00K
$ 865.00K$ 865.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija AthenaX9 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.63K. Količina u optjecaju AIX9 je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 865.00K.
AthenaX9 (AIX9) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AthenaX9 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000295
-0.33%
30 dana
$ -0.000329
-27.56%
60 dana
$ -0.000087
-9.14%
90 dana
$ +0.000134
+18.33%
AthenaX9 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIX9 od $ -0.00000295 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AthenaX9 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000329 (-27.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AthenaX9 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIX9 od $ -0.000087 (-9.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AthenaX9 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000134 (+18.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
