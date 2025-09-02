Više o AIX9

AthenaX9 Logotip

AthenaX9 Cijena(AIX9)

1 AIX9 u USD cijena uživo:

$0.000865
-0.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AthenaX9 (AIX9)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:15:45 (UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000828
24-satna najniža cijena
$ 0.00093
24-satna najviša cijena

$ 0.000828
$ 0.00093
$ 0.009417529216895617
$ 0.000552136560158869
-0.92%

-0.33%

-11.29%

-11.29%

AthenaX9 (AIX9) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000865. Tijekom protekla 24 sata, AIX9trgovalo je između najniže cijene $ 0.000828 i najviše cijene $ 0.00093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIX9 je $ 0.009417529216895617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000552136560158869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIX9 se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -11.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AthenaX9 (AIX9)

No.3711

$ 0.00
$ 100.63K
$ 865.00K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija AthenaX9 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.63K. Količina u optjecaju AIX9 je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 865.00K.

AthenaX9 (AIX9) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AthenaX9 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000295-0.33%
30 dana$ -0.000329-27.56%
60 dana$ -0.000087-9.14%
90 dana$ +0.000134+18.33%
AthenaX9 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIX9 od $ -0.00000295 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AthenaX9 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000329 (-27.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AthenaX9 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIX9 od $ -0.000087 (-9.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AthenaX9 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000134 (+18.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AthenaX9 (AIX9)?

Pogledajte AthenaX9 stranicu Povijest cijena sada.

Što je AthenaX9 (AIX9)

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

AthenaX9 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AthenaX9 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIX9 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AthenaX9 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AthenaX9 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AthenaX9 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AthenaX9 (AIX9) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AthenaX9 (AIX9) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AthenaX9.

Provjerite AthenaX9 predviđanje cijene sada!

AthenaX9 (AIX9) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AthenaX9 (AIX9) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIX9 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AthenaX9 (AIX9)

Tražiš kako kupiti AthenaX9? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AthenaX9 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIX9 u lokalnim valutama

1 AthenaX9(AIX9) u VND
22.762475
1 AthenaX9(AIX9) u AUD
A$0.0013148
1 AthenaX9(AIX9) u GBP
0.00063145
1 AthenaX9(AIX9) u EUR
0.00073525
1 AthenaX9(AIX9) u USD
$0.000865
1 AthenaX9(AIX9) u MYR
RM0.0036503
1 AthenaX9(AIX9) u TRY
0.03559475
1 AthenaX9(AIX9) u JPY
¥0.127155
1 AthenaX9(AIX9) u ARS
ARS$1.19145965
1 AthenaX9(AIX9) u RUB
0.06969305
1 AthenaX9(AIX9) u INR
0.07612
1 AthenaX9(AIX9) u IDR
Rp14.1803256
1 AthenaX9(AIX9) u KRW
1.2064155
1 AthenaX9(AIX9) u PHP
0.0494088
1 AthenaX9(AIX9) u EGP
￡E.0.04197845
1 AthenaX9(AIX9) u BRL
R$0.0047056
1 AthenaX9(AIX9) u CAD
C$0.00118505
1 AthenaX9(AIX9) u BDT
0.10512345
1 AthenaX9(AIX9) u NGN
1.32465235
1 AthenaX9(AIX9) u COP
$3.4738919
1 AthenaX9(AIX9) u ZAR
R.0.01523265
1 AthenaX9(AIX9) u UAH
0.03578505
1 AthenaX9(AIX9) u VES
Bs0.12629
1 AthenaX9(AIX9) u CLP
$0.83905
1 AthenaX9(AIX9) u PKR
Rs0.2451064
1 AthenaX9(AIX9) u KZT
0.46555165
1 AthenaX9(AIX9) u THB
฿0.02793085
1 AthenaX9(AIX9) u TWD
NT$0.02649495
1 AthenaX9(AIX9) u AED
د.إ0.00317455
1 AthenaX9(AIX9) u CHF
Fr0.000692
1 AthenaX9(AIX9) u HKD
HK$0.00673835
1 AthenaX9(AIX9) u AMD
֏0.3306549
1 AthenaX9(AIX9) u MAD
.د.م0.0077677
1 AthenaX9(AIX9) u MXN
$0.01613225
1 AthenaX9(AIX9) u SAR
ريال0.00324375
1 AthenaX9(AIX9) u PLN
0.00313995
1 AthenaX9(AIX9) u RON
лв0.00374545
1 AthenaX9(AIX9) u SEK
kr0.00812235
1 AthenaX9(AIX9) u BGN
лв0.00144455
1 AthenaX9(AIX9) u HUF
Ft0.29192885
1 AthenaX9(AIX9) u CZK
0.01803525
1 AthenaX9(AIX9) u KWD
د.ك0.000263825
1 AthenaX9(AIX9) u ILS
0.00289775
1 AthenaX9(AIX9) u AOA
Kz0.78850805
1 AthenaX9(AIX9) u BHD
.د.ب0.00032524
1 AthenaX9(AIX9) u BMD
$0.000865
1 AthenaX9(AIX9) u DKK
kr0.00551005
1 AthenaX9(AIX9) u HNL
L0.0226284
1 AthenaX9(AIX9) u MUR
0.039617
1 AthenaX9(AIX9) u NAD
$0.0151894
1 AthenaX9(AIX9) u NOK
kr0.00864135
1 AthenaX9(AIX9) u NZD
$0.00146185
1 AthenaX9(AIX9) u PAB
B/.0.000865
1 AthenaX9(AIX9) u PGK
K0.00365895
1 AthenaX9(AIX9) u QAR
ر.ق0.0031486
1 AthenaX9(AIX9) u RSD
дин.0.0865346

AthenaX9 Resurs

Za dublje razumijevanje AthenaX9, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AthenaX9 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AthenaX9

Koliko AthenaX9 (AIX9) vrijedi danas?
Cijena AIX9 uživo u USD je 0.000865 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIX9 u USD?
Trenutačna cijena AIX9 u USD je $ 0.000865. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AthenaX9?
Tržišna kapitalizacija za AIX9 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIX9?
Količina u optjecaju za AIX9 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIX9?
AIX9 je postigao ATH cijenu od 0.009417529216895617 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIX9?
AIX9 je vidio ATL cijenu od 0.000552136560158869 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIX9?
24-satni obujam trgovanja za AIX9 je $ 100.63K USD.
Hoće li AIX9 još narasti ove godine?
AIX9 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIX9 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AthenaX9 (AIX9) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.000865
$0.000865
