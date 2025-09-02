AI Voice Agents (AIVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001699. Tijekom protekla 24 sata, AIVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001699 i najviše cijene $ 0.0001728, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIVA je $ 0.05191103641611002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000146898176064245.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIVA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AI Voice Agents (AIVA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Voice Agents je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.55K. Količina u optjecaju AIVA je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.90K.
AI Voice Agents (AIVA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AI Voice Agents za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0000011
-0.65%
60 dana
$ +0.0000079
+4.87%
90 dana
$ -0.0001981
-53.84%
AI Voice Agents promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIVA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AI Voice Agents 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000011 (-0.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AI Voice Agents 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIVA od $ +0.0000079 (+4.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AI Voice Agents 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001981 (-53.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.
AI Voice Agents Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AI Voice Agents (AIVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Voice Agents (AIVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Voice Agents.
Razumijevanje tokenomike AI Voice Agents (AIVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
