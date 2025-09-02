Više o AIVA

AIVA Informacije o cijeni

AIVA Bijela knjiga

AIVA Službena web stranica

AIVA Tokenomija

AIVA Prognoza cijena

AIVA Povijest

Vodič za kupnju AIVA

Konverter AIVA u fiducijarnu valutu

AIVA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AI Voice Agents Logotip

AI Voice Agents Cijena(AIVA)

1 AIVA u USD cijena uživo:

$0.0001699
$0.0001699$0.0001699
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AI Voice Agents (AIVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:56 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001699
$ 0.0001699$ 0.0001699
24-satna najniža cijena
$ 0.0001728
$ 0.0001728$ 0.0001728
24-satna najviša cijena

$ 0.0001699
$ 0.0001699$ 0.0001699

$ 0.0001728
$ 0.0001728$ 0.0001728

$ 0.05191103641611002
$ 0.05191103641611002$ 0.05191103641611002

$ 0.000146898176064245
$ 0.000146898176064245$ 0.000146898176064245

0.00%

0.00%

-2.25%

-2.25%

AI Voice Agents (AIVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001699. Tijekom protekla 24 sata, AIVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001699 i najviše cijene $ 0.0001728, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIVA je $ 0.05191103641611002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000146898176064245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIVA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Voice Agents (AIVA)

No.4898

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.55K
$ 2.55K$ 2.55K

$ 169.90K
$ 169.90K$ 169.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Voice Agents je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.55K. Količina u optjecaju AIVA je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.90K.

AI Voice Agents (AIVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AI Voice Agents za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000011-0.65%
60 dana$ +0.0000079+4.87%
90 dana$ -0.0001981-53.84%
AI Voice Agents promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIVA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AI Voice Agents 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000011 (-0.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AI Voice Agents 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIVA od $ +0.0000079 (+4.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AI Voice Agents 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001981 (-53.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AI Voice Agents (AIVA)?

Pogledajte AI Voice Agents stranicu Povijest cijena sada.

Što je AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AI Voice Agents ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AI Voice Agents na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI Voice Agents učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AI Voice Agents Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI Voice Agents (AIVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Voice Agents (AIVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Voice Agents.

Provjerite AI Voice Agents predviđanje cijene sada!

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI Voice Agents (AIVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AI Voice Agents (AIVA)

Tražiš kako kupiti AI Voice Agents? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI Voice Agents na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIVA u lokalnim valutama

1 AI Voice Agents(AIVA) u VND
4.4709185
1 AI Voice Agents(AIVA) u AUD
A$0.000258248
1 AI Voice Agents(AIVA) u GBP
0.000124027
1 AI Voice Agents(AIVA) u EUR
0.000144415
1 AI Voice Agents(AIVA) u USD
$0.0001699
1 AI Voice Agents(AIVA) u MYR
RM0.000716978
1 AI Voice Agents(AIVA) u TRY
0.006989686
1 AI Voice Agents(AIVA) u JPY
¥0.0249753
1 AI Voice Agents(AIVA) u ARS
ARS$0.234021959
1 AI Voice Agents(AIVA) u RUB
0.013688843
1 AI Voice Agents(AIVA) u INR
0.014964792
1 AI Voice Agents(AIVA) u IDR
Rp2.785245456
1 AI Voice Agents(AIVA) u KRW
0.23695953
1 AI Voice Agents(AIVA) u PHP
0.009711484
1 AI Voice Agents(AIVA) u EGP
￡E.0.008245247
1 AI Voice Agents(AIVA) u BRL
R$0.000922557
1 AI Voice Agents(AIVA) u CAD
C$0.000232763
1 AI Voice Agents(AIVA) u BDT
0.020685325
1 AI Voice Agents(AIVA) u NGN
0.260183161
1 AI Voice Agents(AIVA) u COP
$0.682328594
1 AI Voice Agents(AIVA) u ZAR
R.0.002988541
1 AI Voice Agents(AIVA) u UAH
0.007042355
1 AI Voice Agents(AIVA) u VES
Bs0.0248054
1 AI Voice Agents(AIVA) u CLP
$0.1644632
1 AI Voice Agents(AIVA) u PKR
Rs0.048224416
1 AI Voice Agents(AIVA) u KZT
0.091638963
1 AI Voice Agents(AIVA) u THB
฿0.005486071
1 AI Voice Agents(AIVA) u TWD
NT$0.005205736
1 AI Voice Agents(AIVA) u AED
د.إ0.000623533
1 AI Voice Agents(AIVA) u CHF
Fr0.00013592
1 AI Voice Agents(AIVA) u HKD
HK$0.001323521
1 AI Voice Agents(AIVA) u AMD
֏0.064995245
1 AI Voice Agents(AIVA) u MAD
.د.م0.0015291
1 AI Voice Agents(AIVA) u MXN
$0.003168635
1 AI Voice Agents(AIVA) u SAR
ريال0.000637125
1 AI Voice Agents(AIVA) u PLN
0.000618436
1 AI Voice Agents(AIVA) u RON
лв0.000735667
1 AI Voice Agents(AIVA) u SEK
kr0.001595361
1 AI Voice Agents(AIVA) u BGN
лв0.000283733
1 AI Voice Agents(AIVA) u HUF
Ft0.057378628
1 AI Voice Agents(AIVA) u CZK
0.003545813
1 AI Voice Agents(AIVA) u KWD
د.ك0.0000518195
1 AI Voice Agents(AIVA) u ILS
0.000569165
1 AI Voice Agents(AIVA) u AOA
Kz0.154875743
1 AI Voice Agents(AIVA) u BHD
.د.ب0.0000640523
1 AI Voice Agents(AIVA) u BMD
$0.0001699
1 AI Voice Agents(AIVA) u DKK
kr0.001082263
1 AI Voice Agents(AIVA) u HNL
L0.004453079
1 AI Voice Agents(AIVA) u MUR
0.00778142
1 AI Voice Agents(AIVA) u NAD
$0.00299024
1 AI Voice Agents(AIVA) u NOK
kr0.001697301
1 AI Voice Agents(AIVA) u NZD
$0.000287131
1 AI Voice Agents(AIVA) u PAB
B/.0.0001699
1 AI Voice Agents(AIVA) u PGK
K0.000718677
1 AI Voice Agents(AIVA) u QAR
ر.ق0.000620135
1 AI Voice Agents(AIVA) u RSD
дин.0.017012087

AI Voice Agents Resurs

Za dublje razumijevanje AI Voice Agents, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AI Voice Agents web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI Voice Agents

Koliko AI Voice Agents (AIVA) vrijedi danas?
Cijena AIVA uživo u USD je 0.0001699 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIVA u USD?
Trenutačna cijena AIVA u USD je $ 0.0001699. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI Voice Agents?
Tržišna kapitalizacija za AIVA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIVA?
Količina u optjecaju za AIVA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIVA?
AIVA je postigao ATH cijenu od 0.05191103641611002 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIVA?
AIVA je vidio ATL cijenu od 0.000146898176064245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIVA?
24-satni obujam trgovanja za AIVA je $ 2.55K USD.
Hoće li AIVA još narasti ove godine?
AIVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:56 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AIVA u USD kalkulator

Iznos

AIVA
AIVA
USD
USD

1 AIVA = 0.0001699 USD

Trgujte AIVA

AIVAUSDT
$0.0001699
$0.0001699$0.0001699
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine