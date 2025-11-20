AITV Cijena danas

Trenutačna cijena AITV (AITV) danas je $ 0.076, s promjenom od 4.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AITV u USD je $ 0.076 po AITV.

AITV trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AITV. Tijekom posljednja 24 sata, AITV trgovao je između $ 0.0749 (niska) i $ 0.0792 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AITV se kretao 0.00% u posljednjem satu i -6.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.78K.

Informacije o tržištu AITV (AITV)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 3.78K$ 3.78K $ 3.78K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.00M$ 76.00M $ 76.00M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

