AiMalls (AIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AiMalls (AIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

AiMalls (AIT) Informacije AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Službena web stranica: https://aimalls.app Bijela knjiga: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Kupi AIT odmah!

AiMalls (AIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AiMalls (AIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 196.43K $ 196.43K $ 196.43K Ukupna količina: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Količina u optjecaju: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 812.01K $ 812.01K $ 812.01K Povijesni maksimum: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 Povijesni minimum: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Trenutna cijena: $ 0.973 $ 0.973 $ 0.973 Saznajte više o cijeni AiMalls (AIT)

AiMalls (AIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AiMalls (AIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIT tokena, istražite AIT cijenu tokena uživo!

