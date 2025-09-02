Više o AIT

1 AIT u USD cijena uživo:

$0.956
-2.34%1D
Grafikon aktualnih cijena AiMalls (AIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:49 (UTC+8)

AiMalls (AIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.921
24-satna najniža cijena
$ 1.01
24-satna najviša cijena

$ 0.921
$ 1.01
$ 30.417308906106708
$ 0.7373988825170275
0.00%

-2.34%

-1.24%

-1.24%

AiMalls (AIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.956. Tijekom protekla 24 sata, AITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.921 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIT je $ 30.417308906106708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7373988825170275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AiMalls (AIT)

No.2696

$ 193.00K
$ 4.90K
$ 797.82K
201.89K
834,543
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AiMalls je $ 193.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.90K. Količina u optjecaju AIT je 201.89K, s ukupnom količinom od 834543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 797.82K.

AiMalls (AIT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AiMalls za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02291-2.34%
30 dana$ +0.03+3.23%
60 dana$ +0.121+14.49%
90 dana$ -0.017-1.75%
AiMalls promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIT od $ -0.02291 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AiMalls 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03 (+3.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AiMalls 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIT od $ +0.121 (+14.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AiMalls 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.017 (-1.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AiMalls (AIT)?

Pogledajte AiMalls stranicu Povijest cijena sada.

Što je AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AiMalls ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AiMalls na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AiMalls učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AiMalls Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AiMalls (AIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AiMalls (AIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AiMalls.

Provjerite AiMalls predviđanje cijene sada!

AiMalls (AIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AiMalls (AIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AiMalls (AIT)

Tražiš kako kupiti AiMalls? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AiMalls na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIT u lokalnim valutama

1 AiMalls(AIT) u VND
25,157.14
1 AiMalls(AIT) u AUD
A$1.45312
1 AiMalls(AIT) u GBP
0.69788
1 AiMalls(AIT) u EUR
0.8126
1 AiMalls(AIT) u USD
$0.956
1 AiMalls(AIT) u MYR
RM4.03432
1 AiMalls(AIT) u TRY
39.32984
1 AiMalls(AIT) u JPY
¥140.532
1 AiMalls(AIT) u ARS
ARS$1,316.80396
1 AiMalls(AIT) u RUB
77.02492
1 AiMalls(AIT) u INR
84.20448
1 AiMalls(AIT) u IDR
Rp15,672.12864
1 AiMalls(AIT) u KRW
1,333.3332
1 AiMalls(AIT) u PHP
54.64496
1 AiMalls(AIT) u EGP
￡E.46.39468
1 AiMalls(AIT) u BRL
R$5.19108
1 AiMalls(AIT) u CAD
C$1.30972
1 AiMalls(AIT) u BDT
116.393
1 AiMalls(AIT) u NGN
1,464.00884
1 AiMalls(AIT) u COP
$3,839.35336
1 AiMalls(AIT) u ZAR
R.16.81604
1 AiMalls(AIT) u UAH
39.6262
1 AiMalls(AIT) u VES
Bs139.576
1 AiMalls(AIT) u CLP
$925.408
1 AiMalls(AIT) u PKR
Rs271.35104
1 AiMalls(AIT) u KZT
515.63772
1 AiMalls(AIT) u THB
฿30.86924
1 AiMalls(AIT) u TWD
NT$29.29184
1 AiMalls(AIT) u AED
د.إ3.50852
1 AiMalls(AIT) u CHF
Fr0.7648
1 AiMalls(AIT) u HKD
HK$7.44724
1 AiMalls(AIT) u AMD
֏365.7178
1 AiMalls(AIT) u MAD
.د.م8.604
1 AiMalls(AIT) u MXN
$17.8294
1 AiMalls(AIT) u SAR
ريال3.585
1 AiMalls(AIT) u PLN
3.47984
1 AiMalls(AIT) u RON
лв4.13948
1 AiMalls(AIT) u SEK
kr8.97684
1 AiMalls(AIT) u BGN
лв1.59652
1 AiMalls(AIT) u HUF
Ft322.86032
1 AiMalls(AIT) u CZK
19.95172
1 AiMalls(AIT) u KWD
د.ك0.29158
1 AiMalls(AIT) u ILS
3.2026
1 AiMalls(AIT) u AOA
Kz871.46092
1 AiMalls(AIT) u BHD
.د.ب0.360412
1 AiMalls(AIT) u BMD
$0.956
1 AiMalls(AIT) u DKK
kr6.08972
1 AiMalls(AIT) u HNL
L25.05676
1 AiMalls(AIT) u MUR
43.7848
1 AiMalls(AIT) u NAD
$16.8256
1 AiMalls(AIT) u NOK
kr9.55044
1 AiMalls(AIT) u NZD
$1.61564
1 AiMalls(AIT) u PAB
B/.0.956
1 AiMalls(AIT) u PGK
K4.04388
1 AiMalls(AIT) u QAR
ر.ق3.4894
1 AiMalls(AIT) u RSD
дин.95.72428

AiMalls Resurs

Za dublje razumijevanje AiMalls, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AiMalls web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AiMalls

Koliko AiMalls (AIT) vrijedi danas?
Cijena AIT uživo u USD je 0.956 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIT u USD?
Trenutačna cijena AIT u USD je $ 0.956. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AiMalls?
Tržišna kapitalizacija za AIT je $ 193.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIT?
Količina u optjecaju za AIT je 201.89K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIT?
AIT je postigao ATH cijenu od 30.417308906106708 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIT?
AIT je vidio ATL cijenu od 0.7373988825170275 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIT?
24-satni obujam trgovanja za AIT je $ 4.90K USD.
Hoće li AIT još narasti ove godine?
AIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AiMalls (AIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

