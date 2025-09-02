AiMalls (AIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.956. Tijekom protekla 24 sata, AITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.921 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIT je $ 30.417308906106708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7373988825170275.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AiMalls (AIT)
No.2696
$ 193.00K
$ 4.90K
$ 797.82K
201.89K
834,543
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija AiMalls je $ 193.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.90K. Količina u optjecaju AIT je 201.89K, s ukupnom količinom od 834543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 797.82K.
AiMalls (AIT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AiMalls za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.02291
-2.34%
30 dana
$ +0.03
+3.23%
60 dana
$ +0.121
+14.49%
90 dana
$ -0.017
-1.75%
AiMalls promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIT od $ -0.02291 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AiMalls 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03 (+3.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AiMalls 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIT od $ +0.121 (+14.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AiMalls 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.017 (-1.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AiMalls (AIT)?
AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.
AiMalls dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AiMalls ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AiMalls na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AiMalls učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
AiMalls Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AiMalls (AIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AiMalls (AIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AiMalls.
Razumijevanje tokenomike AiMalls (AIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AiMalls (AIT)
Tražiš kako kupiti AiMalls? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AiMalls na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.