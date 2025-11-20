AI STARPOWERFRAGMENT Cijena danas

Trenutačna cijena AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) danas je $ 2.014, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AISPF u USD je $ 2.014 po AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AISPF. Tijekom posljednja 24 sata, AISPF trgovao je između $ 1.911 (niska) i $ 2.014 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AISPF se kretao 0.00% u posljednjem satu i -11.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.05K.

Informacije o tržištu AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.29M$ 42.29M $ 42.29M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI STARPOWERFRAGMENT je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.05K. Količina u optjecaju AISPF je --, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.29M.