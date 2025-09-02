Više o AIRI

Grafikon aktualnih cijena AiRight (AIRI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:41 (UTC+8)

AiRight (AIRI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.20%

-1.19%

-0.61%

-0.61%

AiRight (AIRI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000165. Tijekom protekla 24 sata, AIRItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000165 i najviše cijene $ 0.000179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIRI je $ 0.01546651042112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000130302896071541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIRI se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AiRight (AIRI)

No.3077

13.48%

ORAI

Trenutačna tržišna kapitalizacija AiRight je $ 42.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 95.79K. Količina u optjecaju AIRI je 256.26M, s ukupnom količinom od 1860000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 313.50K.

AiRight (AIRI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AiRight za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000199-1.19%
30 dana$ +0.000023+16.19%
60 dana$ -0.000031-15.82%
90 dana$ -0.000112-40.44%
AiRight promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIRI od $ -0.00000199 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AiRight 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000023 (+16.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AiRight 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIRI od $ -0.000031 (-15.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AiRight 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000112 (-40.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AiRight (AIRI)?

Pogledajte AiRight stranicu Povijest cijena sada.

Što je AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

AiRight dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AiRight ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIRI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AiRight na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AiRight učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AiRight Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AiRight (AIRI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AiRight (AIRI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AiRight.

Provjerite AiRight predviđanje cijene sada!

AiRight (AIRI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AiRight (AIRI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIRI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AiRight (AIRI)

Tražiš kako kupiti AiRight? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AiRight na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIRI u lokalnim valutama

1 AiRight(AIRI) u VND
4.341975
1 AiRight(AIRI) u AUD
A$0.0002508
1 AiRight(AIRI) u GBP
0.00012045
1 AiRight(AIRI) u EUR
0.00014025
1 AiRight(AIRI) u USD
$0.000165
1 AiRight(AIRI) u MYR
RM0.0006963
1 AiRight(AIRI) u TRY
0.00678645
1 AiRight(AIRI) u JPY
¥0.024255
1 AiRight(AIRI) u ARS
ARS$0.22727265
1 AiRight(AIRI) u RUB
0.0132924
1 AiRight(AIRI) u INR
0.01451835
1 AiRight(AIRI) u IDR
Rp2.7049176
1 AiRight(AIRI) u KRW
0.22980375
1 AiRight(AIRI) u PHP
0.0094182
1 AiRight(AIRI) u EGP
￡E.0.00800745
1 AiRight(AIRI) u BRL
R$0.00089595
1 AiRight(AIRI) u CAD
C$0.00022605
1 AiRight(AIRI) u BDT
0.02005245
1 AiRight(AIRI) u NGN
0.25267935
1 AiRight(AIRI) u COP
$0.6626499
1 AiRight(AIRI) u ZAR
R.0.00290565
1 AiRight(AIRI) u UAH
0.00682605
1 AiRight(AIRI) u VES
Bs0.02409
1 AiRight(AIRI) u CLP
$0.159555
1 AiRight(AIRI) u PKR
Rs0.0467544
1 AiRight(AIRI) u KZT
0.08880465
1 AiRight(AIRI) u THB
฿0.00533115
1 AiRight(AIRI) u TWD
NT$0.0050523
1 AiRight(AIRI) u AED
د.إ0.00060555
1 AiRight(AIRI) u CHF
Fr0.000132
1 AiRight(AIRI) u HKD
HK$0.00128535
1 AiRight(AIRI) u AMD
֏0.0630003
1 AiRight(AIRI) u MAD
.د.م0.0014817
1 AiRight(AIRI) u MXN
$0.0030756
1 AiRight(AIRI) u SAR
ريال0.00061875
1 AiRight(AIRI) u PLN
0.00059895
1 AiRight(AIRI) u RON
лв0.00071445
1 AiRight(AIRI) u SEK
kr0.00154935
1 AiRight(AIRI) u BGN
лв0.0002739
1 AiRight(AIRI) u HUF
Ft0.05568585
1 AiRight(AIRI) u CZK
0.00344025
1 AiRight(AIRI) u KWD
د.ك0.000050325
1 AiRight(AIRI) u ILS
0.00055275
1 AiRight(AIRI) u AOA
Kz0.15040905
1 AiRight(AIRI) u BHD
.د.ب0.00006204
1 AiRight(AIRI) u BMD
$0.000165
1 AiRight(AIRI) u DKK
kr0.00105105
1 AiRight(AIRI) u HNL
L0.0043164
1 AiRight(AIRI) u MUR
0.007557
1 AiRight(AIRI) u NAD
$0.0028974
1 AiRight(AIRI) u NOK
kr0.00164835
1 AiRight(AIRI) u NZD
$0.00027885
1 AiRight(AIRI) u PAB
B/.0.000165
1 AiRight(AIRI) u PGK
K0.00069795
1 AiRight(AIRI) u QAR
ر.ق0.0006006
1 AiRight(AIRI) u RSD
дин.0.0165066

AiRight Resurs

Za dublje razumijevanje AiRight, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AiRight web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AiRight

Koliko AiRight (AIRI) vrijedi danas?
Cijena AIRI uživo u USD je 0.000165 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIRI u USD?
Trenutačna cijena AIRI u USD je $ 0.000165. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AiRight?
Tržišna kapitalizacija za AIRI je $ 42.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIRI?
Količina u optjecaju za AIRI je 256.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIRI?
AIRI je postigao ATH cijenu od 0.01546651042112 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIRI?
AIRI je vidio ATL cijenu od 0.000130302896071541 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIRI?
24-satni obujam trgovanja za AIRI je $ 95.79K USD.
Hoće li AIRI još narasti ove godine?
AIRI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIRI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:41 (UTC+8)

