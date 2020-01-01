AIntivirus (AINTI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AIntivirus (AINTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AIntivirus (AINTI) Informacije The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee Službena web stranica: https://www.aintivirus.ai/ Bijela knjiga: https://www.aintivirus.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW Kupi AINTI odmah!

AIntivirus (AINTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIntivirus (AINTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Povijesni maksimum: $ 0.8999 $ 0.8999 $ 0.8999 Povijesni minimum: $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 Trenutna cijena: $ 0.03165 $ 0.03165 $ 0.03165 Saznajte više o cijeni AIntivirus (AINTI)

AIntivirus (AINTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIntivirus (AINTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AINTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AINTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AINTI tokena, istražite AINTI cijenu tokena uživo!

