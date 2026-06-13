AIMX Cijena danas

Trenutačna cijena AIMX (AIMX) danas je $ 0.00016893, s promjenom od 0.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIMX u USD je $ 0.00016893 po AIMX.

AIMX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 66,672, s količinom u optjecaju od 394.67M AIMX. Tijekom posljednja 24 sata, AIMX trgovao je između $ 0.00016642 (niska) i $ 0.00016964 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02766477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013485.

U kratkoročnim performansama, AIMX se kretao -- u posljednjem satu i +21.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 168.71.

Informacije o tržištu AIMX (AIMX)

Tržišna kapitalizacija $ 66.67K$ 66.67K $ 66.67K Obujam (24 sata) $ 168.71$ 168.71 $ 168.71 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.33K$ 99.33K $ 99.33K Količina u optjecaju 394.67M 394.67M 394.67M Ukupna količina 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIMX je $ 66.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 168.71. Količina u optjecaju AIMX je 394.67M, s ukupnom količinom od 588000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.33K.