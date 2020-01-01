Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomika

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Aimonica Brands (AIMONICA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Aimonica Brands (AIMONICA) Informacije

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aimonica Brands (AIMONICA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Ukupna količina:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Povijesni maksimum:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Povijesni minimum:
$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109$ 0.000070549664769109
Trenutna cijena:
$ 0.001566
$ 0.001566$ 0.001566

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Aimonica Brands (AIMONICA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AIMONICA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AIMONICA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AIMONICA tokena, istražite AIMONICA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AIMONICA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Aimonica Brands (AIMONICA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AIMONICA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Aimonica Brands (AIMONICA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AIMONICA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AIMONICA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AIMONICA? Naša AIMONICA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.