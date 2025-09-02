Aimonica Brands (AIMONICA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
24-satna najniža cijena
$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761
24-satna najviša cijena
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761
$ 0.09339553558776777
$ 0.09339553558776777$ 0.09339553558776777
$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109$ 0.000070549664769109
-2.96%
-2.07%
-15.02%
-15.02%
Aimonica Brands (AIMONICA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001607. Tijekom protekla 24 sata, AIMONICAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016 i najviše cijene $ 0.001761, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIMONICA je $ 0.09339553558776777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000070549664769109.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIMONICA se promijenio za -2.96% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -15.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Aimonica Brands (AIMONICA)
No.1887
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
$ 49.69K
$ 49.69K$ 49.69K
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
999.99M
999.99M 999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,989,552
999,989,552 999,989,552
99.99%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aimonica Brands je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.69K. Količina u optjecaju AIMONICA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989552. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.
Aimonica Brands (AIMONICA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Aimonica Brands za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003399
-2.07%
30 dana
$ +0.000065
+4.21%
60 dana
$ -0.000147
-8.39%
90 dana
$ -0.002336
-59.25%
Aimonica Brands promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIMONICA od $ -0.00003399 (-2.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Aimonica Brands 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000065 (+4.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Aimonica Brands 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIMONICA od $ -0.000147 (-8.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Aimonica Brands 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002336 (-59.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aimonica Brands (AIMONICA)?
Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.
Aimonica Brands dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aimonica Brands ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AIMONICA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Aimonica Brands na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aimonica Brands učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Aimonica Brands Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Aimonica Brands (AIMONICA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aimonica Brands (AIMONICA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aimonica Brands.
Razumijevanje tokenomike Aimonica Brands (AIMONICA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIMONICA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Aimonica Brands (AIMONICA)
Tražiš kako kupiti Aimonica Brands? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aimonica Brands na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.