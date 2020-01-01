AIHub (AIH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AIHub (AIH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AIHub (AIH) Informacije AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Službena web stranica: https://aihub.world/index Bijela knjiga: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Kupi AIH odmah!

AIHub (AIH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIHub (AIH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.31M $ 18.31M $ 18.31M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B Povijesni maksimum: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 Povijesni minimum: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Trenutna cijena: $ 16.6431 $ 16.6431 $ 16.6431 Saznajte više o cijeni AIHub (AIH)

AIHub (AIH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIHub (AIH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIH tokena, istražite AIH cijenu tokena uživo!

