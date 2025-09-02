Više o AIH

AIHub

AIHub Cijena(AIH)

1 AIH u USD cijena uživo:

$16.3161
$16.3161$16.3161
+0.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AIHub (AIH)
AIHub (AIH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 15.9305
$ 15.9305$ 15.9305
24-satna najniža cijena
$ 16.6526
$ 16.6526$ 16.6526
24-satna najviša cijena

$ 15.9305
$ 15.9305$ 15.9305

$ 16.6526
$ 16.6526$ 16.6526

$ 18.599813806813348
$ 18.599813806813348$ 18.599813806813348

$ 12.40025526574471
$ 12.40025526574471$ 12.40025526574471

+0.81%

+0.02%

-1.12%

-1.12%

AIHub (AIH) cijena u stvarnom vremenu je $ 16.3161. Tijekom protekla 24 sata, AIHtrgovalo je između najniže cijene $ 15.9305 i najviše cijene $ 16.6526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIH je $ 18.599813806813348, dok je najniža cijena svih vremena $ 12.40025526574471.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIH se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIHub (AIH)

No.923

$ 17.95M
$ 17.95M$ 17.95M

$ 149.54K
$ 149.54K$ 149.54K

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

1.10M
1.10M 1.10M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

1.10%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIHub je $ 17.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.54K. Količina u optjecaju AIH je 1.10M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.63B.

AIHub (AIH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AIHub za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003263+0.02%
30 dana$ -0.5667-3.36%
60 dana$ -15.4658-48.67%
90 dana$ -21.6196-57.00%
AIHub promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIH od $ +0.003263 (+0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AIHub 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.5667 (-3.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AIHub 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIH od $ -15.4658 (-48.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AIHub 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -21.6196 (-57.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AIHub (AIH)?

Pogledajte AIHub stranicu Povijest cijena sada.

Što je AIHub (AIH)

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

AIHub dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AIHub ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AIHub na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AIHub učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AIHub Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AIHub (AIH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIHub (AIH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIHub.

Provjerite AIHub predviđanje cijene sada!

AIHub (AIH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AIHub (AIH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AIHub (AIH)

Tražiš kako kupiti AIHub? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AIHub na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIH u lokalnim valutama

1 AIHub(AIH) u VND
429,358.1715
1 AIHub(AIH) u AUD
A$24.800472
1 AIHub(AIH) u GBP
11.910753
1 AIHub(AIH) u EUR
13.868685
1 AIHub(AIH) u USD
$16.3161
1 AIHub(AIH) u MYR
RM68.853942
1 AIHub(AIH) u TRY
671.407515
1 AIHub(AIH) u JPY
¥2,398.4667
1 AIHub(AIH) u ARS
ARS$22,473.959301
1 AIHub(AIH) u RUB
1,314.588177
1 AIHub(AIH) u INR
1,435.8168
1 AIHub(AIH) u IDR
Rp267,477.006384
1 AIHub(AIH) u KRW
22,756.06467
1 AIHub(AIH) u PHP
931.975632
1 AIHub(AIH) u EGP
￡E.791.820333
1 AIHub(AIH) u BRL
R$88.759584
1 AIHub(AIH) u CAD
C$22.353057
1 AIHub(AIH) u BDT
1,982.895633
1 AIHub(AIH) u NGN
24,986.312379
1 AIHub(AIH) u COP
$65,526.436566
1 AIHub(AIH) u ZAR
R.287.326521
1 AIHub(AIH) u UAH
674.997057
1 AIHub(AIH) u VES
Bs2,382.1506
1 AIHub(AIH) u CLP
$15,826.617
1 AIHub(AIH) u PKR
Rs4,623.330096
1 AIHub(AIH) u KZT
8,781.488181
1 AIHub(AIH) u THB
฿526.846869
1 AIHub(AIH) u TWD
NT$499.762143
1 AIHub(AIH) u AED
د.إ59.880087
1 AIHub(AIH) u CHF
Fr13.05288
1 AIHub(AIH) u HKD
HK$127.102419
1 AIHub(AIH) u AMD
֏6,236.992386
1 AIHub(AIH) u MAD
.د.م146.518578
1 AIHub(AIH) u MXN
$304.295265
1 AIHub(AIH) u SAR
ريال61.185375
1 AIHub(AIH) u PLN
59.227443
1 AIHub(AIH) u RON
лв70.648713
1 AIHub(AIH) u SEK
kr153.208179
1 AIHub(AIH) u BGN
лв27.247887
1 AIHub(AIH) u HUF
Ft5,506.520589
1 AIHub(AIH) u CZK
340.190685
1 AIHub(AIH) u KWD
د.ك4.9764105
1 AIHub(AIH) u ILS
54.658935
1 AIHub(AIH) u AOA
Kz14,873.267277
1 AIHub(AIH) u BHD
.د.ب6.1348536
1 AIHub(AIH) u BMD
$16.3161
1 AIHub(AIH) u DKK
kr103.933557
1 AIHub(AIH) u HNL
L426.829176
1 AIHub(AIH) u MUR
747.27738
1 AIHub(AIH) u NAD
$286.510716
1 AIHub(AIH) u NOK
kr162.997839
1 AIHub(AIH) u NZD
$27.574209
1 AIHub(AIH) u PAB
B/.16.3161
1 AIHub(AIH) u PGK
K69.017103
1 AIHub(AIH) u QAR
ر.ق59.390604
1 AIHub(AIH) u RSD
дин.1,632.262644

AIHub Resurs

Za dublje razumijevanje AIHub, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AIHub web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIHub

Koliko AIHub (AIH) vrijedi danas?
Cijena AIH uživo u USD je 16.3161 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIH u USD?
Trenutačna cijena AIH u USD je $ 16.3161. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIHub?
Tržišna kapitalizacija za AIH je $ 17.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIH?
Količina u optjecaju za AIH je 1.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIH?
AIH je postigao ATH cijenu od 18.599813806813348 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIH?
AIH je vidio ATL cijenu od 12.40025526574471 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIH?
24-satni obujam trgovanja za AIH je $ 149.54K USD.
Hoće li AIH još narasti ove godine?
AIH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AIHub (AIH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

