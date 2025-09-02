Više o AIFUN

AI Agent Layer Cijena(AIFUN)

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:55:36 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) Informacije o cijeni (USD)

AI Agent Layer (AIFUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00167. Tijekom protekla 24 sata, AIFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167 i najviše cijene $ 0.002035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIFUN je $ 0.8571622024396689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001835208875345884.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIFUN se promijenio za -3.47% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -16.25% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu AI Agent Layer (AIFUN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Agent Layer je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.51K. Količina u optjecaju AIFUN je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 835.00K.

AI Agent Layer (AIFUN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AI Agent Layer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00004687-2.73%
30 dana$ -0.000542-24.51%
60 dana$ -0.001069-39.03%
90 dana$ -0.002563-60.55%
AI Agent Layer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIFUN od $ -0.00004687 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AI Agent Layer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000542 (-24.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AI Agent Layer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIFUN od $ -0.001069 (-39.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AI Agent Layer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002563 (-60.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AI Agent Layer (AIFUN)?

Pogledajte AI Agent Layer stranicu Povijest cijena sada.

Što je AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem's native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIFUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AI Agent Layer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI Agent Layer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AI Agent Layer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI Agent Layer (AIFUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Agent Layer (AIFUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Agent Layer.

Provjerite AI Agent Layer predviđanje cijene sada!

AI Agent Layer (AIFUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI Agent Layer (AIFUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIFUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AI Agent Layer (AIFUN)

Tražiš kako kupiti AI Agent Layer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI Agent Layer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI Agent Layer

Koliko AI Agent Layer (AIFUN) vrijedi danas?
Cijena AIFUN uživo u USD je 0.00167 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIFUN u USD?
Trenutačna cijena AIFUN u USD je $ 0.00167. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI Agent Layer?
Tržišna kapitalizacija za AIFUN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIFUN?
Količina u optjecaju za AIFUN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIFUN?
AIFUN je postigao ATH cijenu od 0.8571622024396689 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIFUN?
AIFUN je vidio ATL cijenu od 0.001835208875345884 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIFUN?
24-satni obujam trgovanja za AIFUN je $ 3.51K USD.
Hoće li AIFUN još narasti ove godine?
AIFUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIFUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AI Agent Layer (AIFUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

