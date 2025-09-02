Što je AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AI Agent Layer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti AIFUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o AI Agent Layer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI Agent Layer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AI Agent Layer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI Agent Layer (AIFUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Agent Layer (AIFUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Agent Layer.

Provjerite AI Agent Layer predviđanje cijene sada!

AI Agent Layer (AIFUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI Agent Layer (AIFUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIFUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AI Agent Layer (AIFUN)

Tražiš kako kupiti AI Agent Layer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI Agent Layer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIFUN u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

AI Agent Layer Resurs

Za dublje razumijevanje AI Agent Layer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI Agent Layer Koliko AI Agent Layer (AIFUN) vrijedi danas? Cijena AIFUN uživo u USD je 0.00167 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AIFUN u USD? $ 0.00167 . Provjerite Trenutačna cijena AIFUN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija AI Agent Layer? Tržišna kapitalizacija za AIFUN je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AIFUN? Količina u optjecaju za AIFUN je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIFUN? AIFUN je postigao ATH cijenu od 0.8571622024396689 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIFUN? AIFUN je vidio ATL cijenu od 0.001835208875345884 USD . Koliki je obujam trgovanja za AIFUN? 24-satni obujam trgovanja za AIFUN je $ 3.51K USD . Hoće li AIFUN još narasti ove godine? AIFUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIFUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

AI Agent Layer (AIFUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.