AI Agent Layer (AIFUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00167. Tijekom protekla 24 sata, AIFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167 i najviše cijene $ 0.002035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIFUN je $ 0.8571622024396689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001835208875345884.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIFUN se promijenio za -3.47% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -16.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AI Agent Layer (AIFUN)
No.4520
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K
$ 835.00K
$ 835.00K$ 835.00K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Agent Layer je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.51K. Količina u optjecaju AIFUN je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 835.00K.
AI Agent Layer (AIFUN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AI Agent Layer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00004687
-2.73%
30 dana
$ -0.000542
-24.51%
60 dana
$ -0.001069
-39.03%
90 dana
$ -0.002563
-60.55%
AI Agent Layer promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIFUN od $ -0.00004687 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AI Agent Layer 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000542 (-24.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AI Agent Layer 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIFUN od $ -0.001069 (-39.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AI Agent Layer 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002563 (-60.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.
AI Agent Layer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AI Agent Layer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AIFUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AI Agent Layer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI Agent Layer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti AI Agent Layer (AIFUN)
Tražiš kako kupiti AI Agent Layer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI Agent Layer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.