AIDOGE (AIDOGE) Informacije AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story. Službena web stranica: https://arbdoge.ai/ Bijela knjiga: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Kupi AIDOGE odmah!

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIDOGE (AIDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.01M $ 17.01M $ 17.01M Ukupna količina: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Količina u optjecaju: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.69M $ 18.69M $ 18.69M Povijesni maksimum: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Povijesni minimum: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Trenutna cijena: $ 0.00000000009753 $ 0.00000000009753 $ 0.00000000009753 Saznajte više o cijeni AIDOGE (AIDOGE)

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIDOGE (AIDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIDOGE tokena, istražite AIDOGE cijenu tokena uživo!

AIDOGE (AIDOGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AIDOGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AIDOGE povijest cijena odmah!

AIDOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIDOGE? Naša AIDOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIDOGE predviđanje cijene tokena odmah!

