$3.10666
-0.32%1D
Grafikon aktualnih cijena Aicean (AICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:42 (UTC+8)

Aicean (AICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.99789
24-satna najniža cijena
$ 3.128
24-satna najviša cijena

$ 2.99789
$ 3.128
$ 3.420573219185341
$ 0.6216140591099741
-0.35%

-0.32%

+2.69%

+2.69%

Aicean (AICE) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.10666. Tijekom protekla 24 sata, AICEtrgovalo je između najniže cijene $ 2.99789 i najviše cijene $ 3.128, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICE je $ 3.420573219185341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6216140591099741.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aicean (AICE)

No.3379

$ 0.00
$ 690.67K
$ 3.11B
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aicean je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 690.67K. Količina u optjecaju AICE je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.11B.

Aicean (AICE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aicean za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0099732-0.32%
30 dana$ -0.02773-0.89%
60 dana$ +0.45167+17.01%
90 dana$ +1.74965+128.93%
Aicean promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AICE od $ -0.0099732 (-0.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aicean 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02773 (-0.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aicean 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AICE od $ +0.45167 (+17.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aicean 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.74965 (+128.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Aicean (AICE)

The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.

Aicean Predviđanje cijene (USD)

AICE u lokalnim valutama

1 Aicean(AICE) u VND
81,751.7579
1 Aicean(AICE) u AUD
A$4.7221232
1 Aicean(AICE) u GBP
2.2678618
1 Aicean(AICE) u EUR
2.640661
1 Aicean(AICE) u USD
$3.10666
1 Aicean(AICE) u MYR
RM13.1101052
1 Aicean(AICE) u TRY
127.8079924
1 Aicean(AICE) u JPY
¥456.67902
1 Aicean(AICE) u ARS
ARS$4,279.1445506
1 Aicean(AICE) u RUB
250.3035962
1 Aicean(AICE) u INR
273.6346128
1 Aicean(AICE) u IDR
Rp50,928.8443104
1 Aicean(AICE) u KRW
4,332.858702
1 Aicean(AICE) u PHP
177.5766856
1 Aicean(AICE) u EGP
￡E.150.7662098
1 Aicean(AICE) u BRL
R$16.8691638
1 Aicean(AICE) u CAD
C$4.2561242
1 Aicean(AICE) u BDT
378.235855
1 Aicean(AICE) u NGN
4,757.5080574
1 Aicean(AICE) u COP
$12,476.5329596
1 Aicean(AICE) u ZAR
R.54.6461494
1 Aicean(AICE) u UAH
128.771057
1 Aicean(AICE) u VES
Bs453.57236
1 Aicean(AICE) u CLP
$3,007.24688
1 Aicean(AICE) u PKR
Rs881.7943744
1 Aicean(AICE) u KZT
1,675.6392042
1 Aicean(AICE) u THB
฿100.3140514
1 Aicean(AICE) u TWD
NT$95.1880624
1 Aicean(AICE) u AED
د.إ11.4014422
1 Aicean(AICE) u CHF
Fr2.485328
1 Aicean(AICE) u HKD
HK$24.2008814
1 Aicean(AICE) u AMD
֏1,188.452783
1 Aicean(AICE) u MAD
.د.م27.95994
1 Aicean(AICE) u MXN
$57.939209
1 Aicean(AICE) u SAR
ريال11.649975
1 Aicean(AICE) u PLN
11.3082424
1 Aicean(AICE) u RON
лв13.4518378
1 Aicean(AICE) u SEK
kr29.1715374
1 Aicean(AICE) u BGN
лв5.1881222
1 Aicean(AICE) u HUF
Ft1,049.1812152
1 Aicean(AICE) u CZK
64.8359942
1 Aicean(AICE) u KWD
د.ك0.9475313
1 Aicean(AICE) u ILS
10.407311
1 Aicean(AICE) u AOA
Kz2,831.9380562
1 Aicean(AICE) u BHD
.د.ب1.17121082
1 Aicean(AICE) u BMD
$3.10666
1 Aicean(AICE) u DKK
kr19.7894242
1 Aicean(AICE) u HNL
L81.4255586
1 Aicean(AICE) u MUR
142.285028
1 Aicean(AICE) u NAD
$54.677216
1 Aicean(AICE) u NOK
kr31.0355334
1 Aicean(AICE) u NZD
$5.2502554
1 Aicean(AICE) u PAB
B/.3.10666
1 Aicean(AICE) u PGK
K13.1411718
1 Aicean(AICE) u QAR
ر.ق11.339309
1 Aicean(AICE) u RSD
дин.311.0698658

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aicean

Koliko Aicean (AICE) vrijedi danas?
Cijena AICE uživo u USD je 3.10666 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AICE u USD?
Trenutačna cijena AICE u USD je $ 3.10666. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aicean?
Tržišna kapitalizacija za AICE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AICE?
Količina u optjecaju za AICE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AICE?
AICE je postigao ATH cijenu od 3.420573219185341 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AICE?
AICE je vidio ATL cijenu od 0.6216140591099741 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AICE?
24-satni obujam trgovanja za AICE je $ 690.67K USD.
Hoće li AICE još narasti ove godine?
AICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:42 (UTC+8)

Aicean (AICE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
