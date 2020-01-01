AI COMPANIONS (AIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AI COMPANIONS (AIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AI COMPANIONS (AIC) Informacije AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Službena web stranica: https://aivcompanions.com/ Bijela knjiga: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Kupi AIC odmah!

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AI COMPANIONS (AIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.95M $ 82.95M $ 82.95M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.60M $ 110.60M $ 110.60M Povijesni maksimum: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Povijesni minimum: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Trenutna cijena: $ 0.110596 $ 0.110596 $ 0.110596 Saznajte više o cijeni AI COMPANIONS (AIC)

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AI COMPANIONS (AIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIC tokena, istražite AIC cijenu tokena uživo!

