Više o AIC

AIC Informacije o cijeni

AIC Bijela knjiga

AIC Službena web stranica

AIC Tokenomija

AIC Prognoza cijena

AIC Povijest

Vodič za kupnju AIC

Konverter AIC u fiducijarnu valutu

AIC Spot trgovanje

AIC USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AI COMPANIONS Logotip

AI COMPANIONS Cijena(AIC)

1 AIC u USD cijena uživo:

$0.117774
$0.117774$0.117774
-3.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AI COMPANIONS (AIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:14:32 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.117575
$ 0.117575$ 0.117575
24-satna najniža cijena
$ 0.129511
$ 0.129511$ 0.129511
24-satna najviša cijena

$ 0.117575
$ 0.117575$ 0.117575

$ 0.129511
$ 0.129511$ 0.129511

$ 0.5478231444168127
$ 0.5478231444168127$ 0.5478231444168127

$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617

-2.03%

-3.58%

-12.48%

-12.48%

AI COMPANIONS (AIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.117774. Tijekom protekla 24 sata, AICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.117575 i najviše cijene $ 0.129511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIC je $ 0.5478231444168127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017493720608467617.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIC se promijenio za -2.03% u posljednjih sat vremena, -3.58% u posljednjih 24 sata i -12.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI COMPANIONS (AIC)

No.373

$ 88.33M
$ 88.33M$ 88.33M

$ 675.56K
$ 675.56K$ 675.56K

$ 117.77M
$ 117.77M$ 117.77M

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI COMPANIONS je $ 88.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 675.56K. Količina u optjecaju AIC je 750.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.77M.

AI COMPANIONS (AIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AI COMPANIONS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00437286-3.58%
30 dana$ -0.042046-26.31%
60 dana$ -0.031246-20.97%
90 dana$ -0.005246-4.27%
AI COMPANIONS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIC od $ -0.00437286 (-3.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AI COMPANIONS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.042046 (-26.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AI COMPANIONS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIC od $ -0.031246 (-20.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AI COMPANIONS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005246 (-4.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AI COMPANIONS (AIC)?

Pogledajte AI COMPANIONS stranicu Povijest cijena sada.

Što je AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

AI COMPANIONS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AI COMPANIONS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AI COMPANIONS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI COMPANIONS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AI COMPANIONS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI COMPANIONS (AIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI COMPANIONS (AIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI COMPANIONS.

Provjerite AI COMPANIONS predviđanje cijene sada!

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI COMPANIONS (AIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AI COMPANIONS (AIC)

Tražiš kako kupiti AI COMPANIONS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI COMPANIONS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIC u lokalnim valutama

1 AI COMPANIONS(AIC) u VND
3,099.22281
1 AI COMPANIONS(AIC) u AUD
A$0.17901648
1 AI COMPANIONS(AIC) u GBP
0.08597502
1 AI COMPANIONS(AIC) u EUR
0.1001079
1 AI COMPANIONS(AIC) u USD
$0.117774
1 AI COMPANIONS(AIC) u MYR
RM0.49700628
1 AI COMPANIONS(AIC) u TRY
4.8464001
1 AI COMPANIONS(AIC) u JPY
¥17.312778
1 AI COMPANIONS(AIC) u ARS
ARS$162.22308534
1 AI COMPANIONS(AIC) u RUB
9.48905118
1 AI COMPANIONS(AIC) u INR
10.364112
1 AI COMPANIONS(AIC) u IDR
Rp1,930.72100256
1 AI COMPANIONS(AIC) u KRW
164.2593978
1 AI COMPANIONS(AIC) u PHP
6.72725088
1 AI COMPANIONS(AIC) u EGP
￡E.5.71557222
1 AI COMPANIONS(AIC) u BRL
R$0.64069056
1 AI COMPANIONS(AIC) u CAD
C$0.16135038
1 AI COMPANIONS(AIC) u BDT
14.31307422
1 AI COMPANIONS(AIC) u NGN
180.35792586
1 AI COMPANIONS(AIC) u COP
$472.98745044
1 AI COMPANIONS(AIC) u ZAR
R.2.07400014
1 AI COMPANIONS(AIC) u UAH
4.87231038
1 AI COMPANIONS(AIC) u VES
Bs17.195004
1 AI COMPANIONS(AIC) u CLP
$114.24078
1 AI COMPANIONS(AIC) u PKR
Rs33.37244064
1 AI COMPANIONS(AIC) u KZT
63.38714454
1 AI COMPANIONS(AIC) u THB
฿3.80292246
1 AI COMPANIONS(AIC) u TWD
NT$3.60741762
1 AI COMPANIONS(AIC) u AED
د.إ0.43223058
1 AI COMPANIONS(AIC) u CHF
Fr0.0942192
1 AI COMPANIONS(AIC) u HKD
HK$0.91745946
1 AI COMPANIONS(AIC) u AMD
֏45.02028924
1 AI COMPANIONS(AIC) u MAD
.د.م1.05761052
1 AI COMPANIONS(AIC) u MXN
$2.1964851
1 AI COMPANIONS(AIC) u SAR
ريال0.4416525
1 AI COMPANIONS(AIC) u PLN
0.42751962
1 AI COMPANIONS(AIC) u RON
лв0.50996142
1 AI COMPANIONS(AIC) u SEK
kr1.10589786
1 AI COMPANIONS(AIC) u BGN
лв0.19668258
1 AI COMPANIONS(AIC) u HUF
Ft39.74754726
1 AI COMPANIONS(AIC) u CZK
2.4555879
1 AI COMPANIONS(AIC) u KWD
د.ك0.03592107
1 AI COMPANIONS(AIC) u ILS
0.3945429
1 AI COMPANIONS(AIC) u AOA
Kz107.35924518
1 AI COMPANIONS(AIC) u BHD
.د.ب0.044283024
1 AI COMPANIONS(AIC) u BMD
$0.117774
1 AI COMPANIONS(AIC) u DKK
kr0.75022038
1 AI COMPANIONS(AIC) u HNL
L3.08096784
1 AI COMPANIONS(AIC) u MUR
5.3940492
1 AI COMPANIONS(AIC) u NAD
$2.06811144
1 AI COMPANIONS(AIC) u NOK
kr1.17656226
1 AI COMPANIONS(AIC) u NZD
$0.19903806
1 AI COMPANIONS(AIC) u PAB
B/.0.117774
1 AI COMPANIONS(AIC) u PGK
K0.49818402
1 AI COMPANIONS(AIC) u QAR
ر.ق0.42869736
1 AI COMPANIONS(AIC) u RSD
дин.11.78211096

AI COMPANIONS Resurs

Za dublje razumijevanje AI COMPANIONS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AI COMPANIONS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI COMPANIONS

Koliko AI COMPANIONS (AIC) vrijedi danas?
Cijena AIC uživo u USD je 0.117774 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIC u USD?
Trenutačna cijena AIC u USD je $ 0.117774. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI COMPANIONS?
Tržišna kapitalizacija za AIC je $ 88.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIC?
Količina u optjecaju za AIC je 750.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIC?
AIC je postigao ATH cijenu od 0.5478231444168127 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIC?
AIC je vidio ATL cijenu od 0.017493720608467617 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIC?
24-satni obujam trgovanja za AIC je $ 675.56K USD.
Hoće li AIC još narasti ove godine?
AIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:14:32 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AIC u USD kalkulator

Iznos

AIC
AIC
USD
USD

1 AIC = 0.117774 USD

Trgujte AIC

AICUSDT
$0.117774
$0.117774$0.117774
-3.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine