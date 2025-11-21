Cherry AI (AIBOT) Tokenomika

Cherry AI (AIBOT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cherry AI (AIBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:41:56 (UTC+8)
Cherry AI (AIBOT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cherry AI (AIBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 88.98K
$ 88.98K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 221.50M
$ 221.50M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 401.70K
$ 401.70K
Povijesni maksimum:
$ 0.0393
$ 0.0393
Povijesni minimum:
$ 0.000411866971086772
$ 0.000411866971086772
Trenutna cijena:
$ 0.0004017
$ 0.0004017

Cherry AI (AIBOT) Informacije

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Službena web stranica:
https://www.cherrybot.ai/
Bijela knjiga:
https://docs.cherrybot.co/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x96adaa33e175f4a7f20c099730bc78dd0b45745b

Cherry AI (AIBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cherry AI (AIBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AIBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AIBOT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AIBOT tokena, istražite AIBOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AIBOT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Cherry AI (AIBOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AIBOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Cherry AI (AIBOT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AIBOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AIBOT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AIBOT? Naša AIBOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

