Cherry AI Cijena danas

Trenutačna cijena Cherry AI (AIBOT) danas je $ 0.0004378, s promjenom od 4.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIBOT u USD je $ 0.0004378 po AIBOT.

Cherry AI trenutačno je na #2230 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 96.97K, s količinom u optjecaju od 221.50M AIBOT. Tijekom posljednja 24 sata, AIBOT trgovao je između $ 0.0004065 (niska) i $ 0.0004926 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.07284724455622164, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000411866971086772.

U kratkoročnim performansama, AIBOT se kretao -4.10% u posljednjem satu i -30.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 60.13K.

Informacije o tržištu Cherry AI (AIBOT)

Poredak No.2230 Tržišna kapitalizacija $ 96.97K$ 96.97K $ 96.97K Obujam (24 sata) $ 60.13K$ 60.13K $ 60.13K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 437.80K$ 437.80K $ 437.80K Količina u optjecaju 221.50M 221.50M 221.50M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 22.15% Javni blockchain BSC

