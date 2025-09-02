Više o AIAGENT

AIAGENT Informacije o cijeni

AIAGENT Bijela knjiga

AIAGENT Službena web stranica

AIAGENT Tokenomija

AIAGENT Prognoza cijena

AIAGENT Povijest

Vodič za kupnju AIAGENT

Konverter AIAGENT u fiducijarnu valutu

AIAGENT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Casper AI Logotip

Casper AI Cijena(AIAGENT)

1 AIAGENT u USD cijena uživo:

$0.0008186
$0.0008186$0.0008186
-11.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Casper AI (AIAGENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:48 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0008138
$ 0.0008138$ 0.0008138
24-satna najniža cijena
$ 0.0010113
$ 0.0010113$ 0.0010113
24-satna najviša cijena

$ 0.0008138
$ 0.0008138$ 0.0008138

$ 0.0010113
$ 0.0010113$ 0.0010113

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

-0.22%

-11.73%

-18.16%

-18.16%

Casper AI (AIAGENT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0008186. Tijekom protekla 24 sata, AIAGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008138 i najviše cijene $ 0.0010113, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIAGENT je $ 0.01969272625939481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000638530725507041.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIAGENT se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -11.73% u posljednjih 24 sata i -18.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Casper AI (AIAGENT)

No.4017

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.23K
$ 100.23K$ 100.23K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Casper AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.23K. Količina u optjecaju AIAGENT je 0.00, s ukupnom količinom od 1257857144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.

Casper AI (AIAGENT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Casper AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000108782-11.73%
30 dana$ -0.0001861-18.53%
60 dana$ -0.0000417-4.85%
90 dana$ -0.0002816-25.60%
Casper AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIAGENT od $ -0.000108782 (-11.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Casper AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001861 (-18.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Casper AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIAGENT od $ -0.0000417 (-4.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Casper AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002816 (-25.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Casper AI (AIAGENT)?

Pogledajte Casper AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Casper AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIAGENT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Casper AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Casper AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Casper AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Casper AI (AIAGENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Casper AI (AIAGENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Casper AI.

Provjerite Casper AI predviđanje cijene sada!

Casper AI (AIAGENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Casper AI (AIAGENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIAGENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Casper AI (AIAGENT)

Tražiš kako kupiti Casper AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Casper AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIAGENT u lokalnim valutama

1 Casper AI(AIAGENT) u VND
21.541459
1 Casper AI(AIAGENT) u AUD
A$0.001244272
1 Casper AI(AIAGENT) u GBP
0.000597578
1 Casper AI(AIAGENT) u EUR
0.00069581
1 Casper AI(AIAGENT) u USD
$0.0008186
1 Casper AI(AIAGENT) u MYR
RM0.003454492
1 Casper AI(AIAGENT) u TRY
0.033652646
1 Casper AI(AIAGENT) u JPY
¥0.1203342
1 Casper AI(AIAGENT) u ARS
ARS$1.127547826
1 Casper AI(AIAGENT) u RUB
0.065954602
1 Casper AI(AIAGENT) u INR
0.0720368
1 Casper AI(AIAGENT) u IDR
Rp13.419669984
1 Casper AI(AIAGENT) u KRW
1.14010515
1 Casper AI(AIAGENT) u PHP
0.046725688
1 Casper AI(AIAGENT) u EGP
￡E.0.039726658
1 Casper AI(AIAGENT) u BRL
R$0.004444998
1 Casper AI(AIAGENT) u CAD
C$0.001121482
1 Casper AI(AIAGENT) u BDT
0.099484458
1 Casper AI(AIAGENT) u NGN
1.253595854
1 Casper AI(AIAGENT) u COP
$3.287546716
1 Casper AI(AIAGENT) u ZAR
R.0.014415546
1 Casper AI(AIAGENT) u UAH
0.033865482
1 Casper AI(AIAGENT) u VES
Bs0.1195156
1 Casper AI(AIAGENT) u CLP
$0.7915862
1 Casper AI(AIAGENT) u PKR
Rs0.231958496
1 Casper AI(AIAGENT) u KZT
0.440578706
1 Casper AI(AIAGENT) u THB
฿0.026448966
1 Casper AI(AIAGENT) u TWD
NT$0.025065532
1 Casper AI(AIAGENT) u AED
د.إ0.003004262
1 Casper AI(AIAGENT) u CHF
Fr0.00065488
1 Casper AI(AIAGENT) u HKD
HK$0.006376894
1 Casper AI(AIAGENT) u AMD
֏0.312557852
1 Casper AI(AIAGENT) u MAD
.د.م0.007351028
1 Casper AI(AIAGENT) u MXN
$0.015258704
1 Casper AI(AIAGENT) u SAR
ريال0.00306975
1 Casper AI(AIAGENT) u PLN
0.002971518
1 Casper AI(AIAGENT) u RON
лв0.003544538
1 Casper AI(AIAGENT) u SEK
kr0.007686654
1 Casper AI(AIAGENT) u BGN
лв0.001358876
1 Casper AI(AIAGENT) u HUF
Ft0.276269314
1 Casper AI(AIAGENT) u CZK
0.01706781
1 Casper AI(AIAGENT) u KWD
د.ك0.000249673
1 Casper AI(AIAGENT) u ILS
0.00274231
1 Casper AI(AIAGENT) u AOA
Kz0.746211202
1 Casper AI(AIAGENT) u BHD
.د.ب0.0003077936
1 Casper AI(AIAGENT) u BMD
$0.0008186
1 Casper AI(AIAGENT) u DKK
kr0.005214482
1 Casper AI(AIAGENT) u HNL
L0.021414576
1 Casper AI(AIAGENT) u MUR
0.03749188
1 Casper AI(AIAGENT) u NAD
$0.014374616
1 Casper AI(AIAGENT) u NOK
kr0.008177814
1 Casper AI(AIAGENT) u NZD
$0.001383434
1 Casper AI(AIAGENT) u PAB
B/.0.0008186
1 Casper AI(AIAGENT) u PGK
K0.003462678
1 Casper AI(AIAGENT) u QAR
ر.ق0.002979704
1 Casper AI(AIAGENT) u RSD
дин.0.081892744

Casper AI Resurs

Za dublje razumijevanje Casper AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Casper AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Casper AI

Koliko Casper AI (AIAGENT) vrijedi danas?
Cijena AIAGENT uživo u USD je 0.0008186 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIAGENT u USD?
Trenutačna cijena AIAGENT u USD je $ 0.0008186. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Casper AI?
Tržišna kapitalizacija za AIAGENT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIAGENT?
Količina u optjecaju za AIAGENT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIAGENT?
AIAGENT je postigao ATH cijenu od 0.01969272625939481 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIAGENT?
AIAGENT je vidio ATL cijenu od 0.000638530725507041 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIAGENT?
24-satni obujam trgovanja za AIAGENT je $ 100.23K USD.
Hoće li AIAGENT još narasti ove godine?
AIAGENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIAGENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:48 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AIAGENT u USD kalkulator

Iznos

AIAGENT
AIAGENT
USD
USD

1 AIAGENT = 0.0008185 USD

Trgujte AIAGENT

AIAGENTUSDT
$0.0008186
$0.0008186$0.0008186
-11.72%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine