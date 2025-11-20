AI3 Cijena danas

Trenutačna cijena AI3 (AI3) danas je $ 0.02919, s promjenom od 1.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AI3 u USD je $ 0.02919 po AI3.

AI3 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AI3. Tijekom posljednja 24 sata, AI3 trgovao je između $ 0.02886 (niska) i $ 0.02994 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AI3 se kretao -2.51% u posljednjem satu i +4.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.29K.

Informacije o tržištu AI3 (AI3)

Tržišna kapitalizacija -- Obujom (24 sata) $ 1.29K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.19M Količina u optjecaju -- Ukupna količina 1,000,000,000 Javni blockchain AI3

