$0.0899
-5.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AI16Z (AI16Z)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:48 (UTC+8)

AI16Z (AI16Z) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0864
24-satna najniža cijena
$ 0.1019
24-satna najviša cijena

$ 0.0864
$ 0.1019
$ 2.479160142705961
$ 0.001725457772544541
+0.33%

-5.26%

-12.89%

-12.89%

AI16Z (AI16Z) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0899. Tijekom protekla 24 sata, AI16Ztrgovalo je između najniže cijene $ 0.0864 i najviše cijene $ 0.1019, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI16Z je $ 2.479160142705961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001725457772544541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI16Z se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -5.26% u posljednjih 24 sata i -12.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI16Z (AI16Z)

No.343

$ 98.89M
$ 200.81K
$ 98.89M
1.10B
1,099,999,958.01
1,099,997,235.636952
99.99%

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI16Z je $ 98.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 200.81K. Količina u optjecaju AI16Z je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099997235.636952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.89M.

AI16Z (AI16Z) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AI16Z za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004991-5.26%
30 dana$ -0.0281-23.82%
60 dana$ -0.0687-43.32%
90 dana$ -0.1441-61.59%
AI16Z promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AI16Z od $ -0.004991 (-5.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AI16Z 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0281 (-23.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AI16Z 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AI16Z od $ -0.0687 (-43.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AI16Z 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1441 (-61.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AI16Z (AI16Z)?

Pogledajte AI16Z stranicu Povijest cijena sada.

Što je AI16Z (AI16Z)

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AI16Z ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AI16Z dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AI16Z na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AI16Z učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AI16Z Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI16Z (AI16Z) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI16Z (AI16Z) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI16Z.

Provjerite AI16Z predviđanje cijene sada!

AI16Z (AI16Z) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI16Z (AI16Z) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AI16Z opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AI16Z (AI16Z)

Tražiš kako kupiti AI16Z? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AI16Z na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AI16Z u lokalnim valutama

1 AI16Z(AI16Z) u VND
AI16Z Resurs

Za dublje razumijevanje AI16Z, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena AI16Z web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI16Z

Koliko AI16Z (AI16Z) vrijedi danas?
Cijena AI16Z uživo u USD je 0.0899 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AI16Z u USD?
Trenutačna cijena AI16Z u USD je $ 0.0899. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI16Z?
Tržišna kapitalizacija za AI16Z je $ 98.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AI16Z?
Količina u optjecaju za AI16Z je 1.10B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AI16Z?
AI16Z je postigao ATH cijenu od 2.479160142705961 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AI16Z?
AI16Z je vidio ATL cijenu od 0.001725457772544541 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AI16Z?
24-satni obujam trgovanja za AI16Z je $ 200.81K USD.
Hoće li AI16Z još narasti ove godine?
AI16Z mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AI16Z predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AI16Z (AI16Z) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

