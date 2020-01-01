Alaya AI (AGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Alaya AI (AGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Alaya AI (AGT) Informacije Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Službena web stranica: https://www.aialaya.io/#/ Bijela knjiga: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Kupi AGT odmah!

Alaya AI (AGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alaya AI (AGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.88M $ 22.88M $ 22.88M Povijesni maksimum: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Povijesni minimum: $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 Trenutna cijena: $ 0.004576 $ 0.004576 $ 0.004576 Saznajte više o cijeni Alaya AI (AGT)

Alaya AI (AGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alaya AI (AGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGT tokena, istražite AGT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AGT Jeste li zainteresirani za dodavanje Alaya AI (AGT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AGT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Alaya AI (AGT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AGT povijest cijena odmah!

AGT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGT? Naša AGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGT predviđanje cijene tokena odmah!

