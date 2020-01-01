Agoras (AGRS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agoras (AGRS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agoras (AGRS) Informacije Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Službena web stranica: https://tau.net/ Bijela knjiga: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Kupi AGRS odmah!

Agoras (AGRS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agoras (AGRS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M Ukupna količina: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.88M $ 26.88M $ 26.88M Povijesni maksimum: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Povijesni minimum: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Trenutna cijena: $ 0.64 $ 0.64 $ 0.64 Saznajte više o cijeni Agoras (AGRS)

Agoras (AGRS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agoras (AGRS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGRS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGRS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGRS tokena, istražite AGRS cijenu tokena uživo!

Agoras (AGRS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AGRS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AGRS povijest cijena odmah!

AGRS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGRS? Naša AGRS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGRS predviđanje cijene tokena odmah!

