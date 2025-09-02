Više o AGRS

Agoras Cijena(AGRS)

$0.579
-1.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Agoras (AGRS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:21 (UTC+8)

Agoras (AGRS) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.57
$ 0.61
24-satna najviša cijena

0.00%

-1.85%

-8.39%

-8.39%

Agoras (AGRS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.579. Tijekom protekla 24 sata, AGRStrgovalo je između najniže cijene $ 0.57 i najviše cijene $ 0.61, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGRS je $ 11.438987598091936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05397609993815422.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGRS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -8.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agoras (AGRS)

$ 17.29M
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agoras je $ 17.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.55K. Količina u optjecaju AGRS je 29.86M, s ukupnom količinom od 42000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.32M.

Agoras (AGRS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Agoras za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01097-1.85%
30 dana$ -0.221-27.63%
60 dana$ -0.1-14.73%
90 dana$ -0.177-23.42%
Agoras promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AGRS od $ -0.01097 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Agoras 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.221 (-27.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Agoras 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGRS od $ -0.1 (-14.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Agoras 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.177 (-23.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Agoras (AGRS)?

Pogledajte Agoras stranicu Povijest cijena sada.

Što je Agoras (AGRS)

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Agoras dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Agoras ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AGRS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Agoras na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Agoras učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Agoras Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agoras (AGRS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agoras (AGRS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agoras.

Provjerite Agoras predviđanje cijene sada!

Agoras (AGRS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agoras (AGRS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGRS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Agoras (AGRS)

Tražiš kako kupiti Agoras? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Agoras na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGRS u lokalnim valutama

Agoras Resurs

Za dublje razumijevanje Agoras, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Agoras web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agoras

Koliko Agoras (AGRS) vrijedi danas?
Cijena AGRS uživo u USD je 0.579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGRS u USD?
Trenutačna cijena AGRS u USD je $ 0.579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agoras?
Tržišna kapitalizacija za AGRS je $ 17.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGRS?
Količina u optjecaju za AGRS je 29.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGRS?
AGRS je postigao ATH cijenu od 11.438987598091936 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGRS?
AGRS je vidio ATL cijenu od 0.05397609993815422 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGRS?
24-satni obujam trgovanja za AGRS je $ 7.55K USD.
Hoće li AGRS još narasti ove godine?
AGRS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGRS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Agoras (AGRS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

