iAgent Protocol (AGNT) Informacije Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Službena web stranica: https://www.iagentpro.com Bijela knjiga: https://docs.iagentpro.com Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Kupi AGNT odmah!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iAgent Protocol (AGNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Povijesni minimum: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Trenutna cijena: $ 0.001222 $ 0.001222 $ 0.001222 Saznajte više o cijeni iAgent Protocol (AGNT)

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol (AGNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGNT tokena, istražite AGNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AGNT Jeste li zainteresirani za dodavanje iAgent Protocol (AGNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AGNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AGNT na MEXC-u odmah!

iAgent Protocol (AGNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AGNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AGNT povijest cijena odmah!

AGNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGNT? Naša AGNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGNT predviđanje cijene tokena odmah!

