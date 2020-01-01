iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u iAgent Protocol (AGNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
iAgent Protocol (AGNT) Informacije

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

Službena web stranica:
https://www.iagentpro.com
Bijela knjiga:
https://docs.iagentpro.com
Istraživač blokova:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iAgent Protocol (AGNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Povijesni maksimum:
$ 0.62
$ 0.62$ 0.62
Povijesni minimum:
$ 0.000801109477813986
$ 0.000801109477813986$ 0.000801109477813986
Trenutna cijena:
$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol (AGNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AGNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AGNT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AGNT tokena, istražite AGNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AGNT

Jeste li zainteresirani za dodavanje iAgent Protocol (AGNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AGNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

iAgent Protocol (AGNT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AGNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AGNT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AGNT? Naša AGNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.