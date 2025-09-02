Više o AGNT

AGNT Informacije o cijeni

AGNT Bijela knjiga

AGNT Službena web stranica

AGNT Tokenomija

AGNT Prognoza cijena

AGNT Povijest

Vodič za kupnju AGNT

Konverter AGNT u fiducijarnu valutu

AGNT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

iAgent Protocol Logotip

iAgent Protocol Cijena(AGNT)

1 AGNT u USD cijena uživo:

$0.001225
$0.001225$0.001225
+0.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena iAgent Protocol (AGNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:07 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001215
$ 0.001215$ 0.001215
24-satna najniža cijena
$ 0.001244
$ 0.001244$ 0.001244
24-satna najviša cijena

$ 0.001215
$ 0.001215$ 0.001215

$ 0.001244
$ 0.001244$ 0.001244

$ 0.0204407079781192
$ 0.0204407079781192$ 0.0204407079781192

$ 0.000801109477813986
$ 0.000801109477813986$ 0.000801109477813986

0.00%

+0.82%

-12.25%

-12.25%

iAgent Protocol (AGNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001225. Tijekom protekla 24 sata, AGNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001215 i najviše cijene $ 0.001244, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGNT je $ 0.0204407079781192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000801109477813986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGNT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -12.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iAgent Protocol (AGNT)

No.8448

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.68
$ 13.68$ 13.68

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija iAgent Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.68. Količina u optjecaju AGNT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.

iAgent Protocol (AGNT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena iAgent Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000996+0.82%
30 dana$ -0.000266-17.85%
60 dana$ +0.000025+2.08%
90 dana$ -0.001765-59.04%
iAgent Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AGNT od $ +0.00000996 (+0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

iAgent Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000266 (-17.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

iAgent Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGNT od $ +0.000025 (+2.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

iAgent Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001765 (-59.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena iAgent Protocol (AGNT)?

Pogledajte iAgent Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje iAgent Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AGNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o iAgent Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje iAgent Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

iAgent Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iAgent Protocol (AGNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iAgent Protocol (AGNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iAgent Protocol.

Provjerite iAgent Protocol predviđanje cijene sada!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol (AGNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti iAgent Protocol (AGNT)

Tražiš kako kupiti iAgent Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti iAgent Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGNT u lokalnim valutama

1 iAgent Protocol(AGNT) u VND
32.235875
1 iAgent Protocol(AGNT) u AUD
A$0.001862
1 iAgent Protocol(AGNT) u GBP
0.00089425
1 iAgent Protocol(AGNT) u EUR
0.00104125
1 iAgent Protocol(AGNT) u USD
$0.001225
1 iAgent Protocol(AGNT) u MYR
RM0.0051695
1 iAgent Protocol(AGNT) u TRY
0.0503965
1 iAgent Protocol(AGNT) u JPY
¥0.180075
1 iAgent Protocol(AGNT) u ARS
ARS$1.68732725
1 iAgent Protocol(AGNT) u RUB
0.09869825
1 iAgent Protocol(AGNT) u INR
0.107898
1 iAgent Protocol(AGNT) u IDR
Rp20.081964
1 iAgent Protocol(AGNT) u KRW
1.7085075
1 iAgent Protocol(AGNT) u PHP
0.070021
1 iAgent Protocol(AGNT) u EGP
￡E.0.05944925
1 iAgent Protocol(AGNT) u BRL
R$0.00665175
1 iAgent Protocol(AGNT) u CAD
C$0.00167825
1 iAgent Protocol(AGNT) u BDT
0.14914375
1 iAgent Protocol(AGNT) u NGN
1.87595275
1 iAgent Protocol(AGNT) u COP
$4.9196735
1 iAgent Protocol(AGNT) u ZAR
R.0.02154775
1 iAgent Protocol(AGNT) u UAH
0.05077625
1 iAgent Protocol(AGNT) u VES
Bs0.17885
1 iAgent Protocol(AGNT) u CLP
$1.1858
1 iAgent Protocol(AGNT) u PKR
Rs0.347704
1 iAgent Protocol(AGNT) u KZT
0.66072825
1 iAgent Protocol(AGNT) u THB
฿0.03955525
1 iAgent Protocol(AGNT) u TWD
NT$0.037534
1 iAgent Protocol(AGNT) u AED
د.إ0.00449575
1 iAgent Protocol(AGNT) u CHF
Fr0.00098
1 iAgent Protocol(AGNT) u HKD
HK$0.00954275
1 iAgent Protocol(AGNT) u AMD
֏0.46862375
1 iAgent Protocol(AGNT) u MAD
.د.م0.011025
1 iAgent Protocol(AGNT) u MXN
$0.02284625
1 iAgent Protocol(AGNT) u SAR
ريال0.00459375
1 iAgent Protocol(AGNT) u PLN
0.004459
1 iAgent Protocol(AGNT) u RON
лв0.00530425
1 iAgent Protocol(AGNT) u SEK
kr0.01150275
1 iAgent Protocol(AGNT) u BGN
лв0.00204575
1 iAgent Protocol(AGNT) u HUF
Ft0.413707
1 iAgent Protocol(AGNT) u CZK
0.02556575
1 iAgent Protocol(AGNT) u KWD
د.ك0.000373625
1 iAgent Protocol(AGNT) u ILS
0.00410375
1 iAgent Protocol(AGNT) u AOA
Kz1.11667325
1 iAgent Protocol(AGNT) u BHD
.د.ب0.000461825
1 iAgent Protocol(AGNT) u BMD
$0.001225
1 iAgent Protocol(AGNT) u DKK
kr0.00780325
1 iAgent Protocol(AGNT) u HNL
L0.03210725
1 iAgent Protocol(AGNT) u MUR
0.056105
1 iAgent Protocol(AGNT) u NAD
$0.02156
1 iAgent Protocol(AGNT) u NOK
kr0.01223775
1 iAgent Protocol(AGNT) u NZD
$0.00207025
1 iAgent Protocol(AGNT) u PAB
B/.0.001225
1 iAgent Protocol(AGNT) u PGK
K0.00518175
1 iAgent Protocol(AGNT) u QAR
ر.ق0.00447125
1 iAgent Protocol(AGNT) u RSD
дин.0.12265925

iAgent Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje iAgent Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena iAgent Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iAgent Protocol

Koliko iAgent Protocol (AGNT) vrijedi danas?
Cijena AGNT uživo u USD je 0.001225 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGNT u USD?
Trenutačna cijena AGNT u USD je $ 0.001225. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iAgent Protocol?
Tržišna kapitalizacija za AGNT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGNT?
Količina u optjecaju za AGNT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGNT?
AGNT je postigao ATH cijenu od 0.0204407079781192 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGNT?
AGNT je vidio ATL cijenu od 0.000801109477813986 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGNT?
24-satni obujam trgovanja za AGNT je $ 13.68 USD.
Hoće li AGNT još narasti ove godine?
AGNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:32:07 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AGNT u USD kalkulator

Iznos

AGNT
AGNT
USD
USD

1 AGNT = 0.001225 USD

Trgujte AGNT

AGNTUSDT
$0.001225
$0.001225$0.001225
+0.82%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine