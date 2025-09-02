Što je iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol (AGNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

iAgent Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje iAgent Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iAgent Protocol Koliko iAgent Protocol (AGNT) vrijedi danas? Cijena AGNT uživo u USD je 0.001225 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AGNT u USD? $ 0.001225 . Provjerite Trenutačna cijena AGNT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija iAgent Protocol? Tržišna kapitalizacija za AGNT je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AGNT? Količina u optjecaju za AGNT je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGNT? AGNT je postigao ATH cijenu od 0.0204407079781192 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGNT? AGNT je vidio ATL cijenu od 0.000801109477813986 USD . Koliki je obujam trgovanja za AGNT? 24-satni obujam trgovanja za AGNT je $ 13.68 USD . Hoće li AGNT još narasti ove godine? AGNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

iAgent Protocol (AGNT) Važna ažuriranja industrije

