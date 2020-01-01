Adventure Gold (AGLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Adventure Gold (AGLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Adventure Gold (AGLD) Informacije AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Službena web stranica: https://adventurelayer.xyz Bijela knjiga: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Kupi AGLD odmah!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Adventure Gold (AGLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.24M $ 51.24M $ 51.24M Ukupna količina: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Količina u optjecaju: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.63M $ 63.63M $ 63.63M Povijesni maksimum: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Povijesni minimum: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Trenutna cijena: $ 0.6628 $ 0.6628 $ 0.6628 Saznajte više o cijeni Adventure Gold (AGLD)

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Adventure Gold (AGLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGLD tokena, istražite AGLD cijenu tokena uživo!

