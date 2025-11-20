AGI Alpha Cijena danas

Trenutačna cijena AGI Alpha (AGIALPHA) danas je $ 0.0033775, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AGIALPHA u USD je $ 0.0033775 po AGIALPHA.

AGI Alpha trenutačno je na #1545 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.38M, s količinom u optjecaju od 1000.00M AGIALPHA. Tijekom posljednja 24 sata, AGIALPHA trgovao je između $ 0.0032001 (niska) i $ 0.00383 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.049960137859604584, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000577276480339268.

U kratkoročnim performansama, AGIALPHA se kretao +0.08% u posljednjem satu i -32.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 37.41K.

Informacije o tržištu AGI Alpha (AGIALPHA)

Poredak No.1545 Tržišna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Obujam (24 sata) $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGI Alpha je $ 3.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 37.41K. Količina u optjecaju AGIALPHA je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996903.81. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.