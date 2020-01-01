Delysium (AGI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Delysium (AGI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Delysium (AGI) Informacije The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Službena web stranica: https://www.delysium.com/ Bijela knjiga: https://www.delysium.com/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Kupi AGI odmah!

Delysium (AGI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Delysium (AGI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 64.35M $ 64.35M $ 64.35M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 1.52B $ 1.52B $ 1.52B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 126.96M $ 126.96M $ 126.96M Povijesni maksimum: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Povijesni minimum: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Trenutna cijena: $ 0.04232 $ 0.04232 $ 0.04232 Saznajte više o cijeni Delysium (AGI)

Delysium (AGI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Delysium (AGI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGI tokena, istražite AGI cijenu tokena uživo!

