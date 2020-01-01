AEROBUD (AEROBUD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AEROBUD (AEROBUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AEROBUD (AEROBUD) Informacije AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Službena web stranica: https://aerobud.org/ Bijela knjiga: https://docs.aerobud.org/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Kupi AEROBUD odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 7.11M
Ukupna količina: $ 1.00B
Količina u optjecaju: $ 970.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.33M
Povijesni maksimum: $ 0.03246
Povijesni minimum: $ 0.000498990731193964
Trenutna cijena: $ 0.00733

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AEROBUD (AEROBUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AEROBUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AEROBUD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AEROBUD tokena, istražite AEROBUD cijenu tokena uživo!

