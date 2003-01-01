Aerodrome Finance (AERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aerodrome Finance (AERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aerodrome Finance (AERO) Informacije Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Službena web stranica: https://aerodrome.finance/ Bijela knjiga: https://aerodrome.finance/docs Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Kupi AERO odmah!

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aerodrome Finance (AERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Ukupna količina: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B Količina u optjecaju: $ 895.16M $ 895.16M $ 895.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Povijesni maksimum: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Povijesni minimum: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Trenutna cijena: $ 1.1442 $ 1.1442 $ 1.1442 Saznajte više o cijeni Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aerodrome Finance (AERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AERO tokena, istražite AERO cijenu tokena uživo!

