AERGO (AERGO) Informacije Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Službena web stranica: https://www.aergo.io/ Bijela knjiga: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Istraživač blokova: https://mainnet.aergoscan.io/ Kupi AERGO odmah!

AERGO (AERGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AERGO (AERGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.54M $ 52.54M $ 52.54M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.16M $ 54.16M $ 54.16M Povijesni maksimum: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 Povijesni minimum: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Trenutna cijena: $ 0.10832 $ 0.10832 $ 0.10832 Saznajte više o cijeni AERGO (AERGO)

AERGO (AERGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AERGO (AERGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AERGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AERGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AERGO tokena, istražite AERGO cijenu tokena uživo!

AERGO (AERGO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AERGO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AERGO povijest cijena odmah!

AERGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AERGO? Naša AERGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AERGO predviđanje cijene tokena odmah!

