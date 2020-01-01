ADS (ADS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ADS (ADS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ADS (ADS) Informacije A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web. Službena web stranica: https://alkimiexchange.com/ Bijela knjiga: https://t.me/Alkimi_Exchange/6533 Kupi ADS odmah!

ADS (ADS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ADS (ADS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: -- -- -- Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: -- -- -- Saznajte više o cijeni ADS (ADS)

ADS (ADS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ADS (ADS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADS tokena, istražite ADS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ADS Jeste li zainteresirani za dodavanje ADS (ADS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ADS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ADS na MEXC-u odmah!

ADS (ADS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ADS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ADS povijest cijena odmah!

ADS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ADS? Naša ADS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ADS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!