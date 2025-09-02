Više o ADN

Aiden Labs Logotip

Aiden Labs Cijena(ADN)

1 ADN u USD cijena uživo:

$0.00112
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aiden Labs (ADN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:53:40 (UTC+8)

Aiden Labs (ADN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00112
24-satna najniža cijena
$ 0.00112
24-satna najviša cijena

$ 0.00112
$ 0.00112
--
--
0.00%

0.00%

-17.04%

-17.04%

Aiden Labs (ADN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00112. Tijekom protekla 24 sata, ADNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00112 i najviše cijene $ 0.00112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -17.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aiden Labs (ADN)

$ 0.00
$ 0.00
$ 4.48M
0.00
4,000,000,000
4,000,000,000
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aiden Labs je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju ADN je 0.00, s ukupnom količinom od 4000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.48M.

Aiden Labs (ADN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aiden Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00134-54.48%
60 dana$ -0.00342-75.34%
90 dana$ -0.00393-77.83%
Aiden Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ADN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aiden Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00134 (-54.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aiden Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ADN od $ -0.00342 (-75.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aiden Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00393 (-77.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aiden Labs (ADN)?

Pogledajte Aiden Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aiden Labs (ADN)

Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price.

Aiden Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aiden Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ADN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aiden Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aiden Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aiden Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aiden Labs (ADN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aiden Labs (ADN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aiden Labs.

Provjerite Aiden Labs predviđanje cijene sada!

Aiden Labs (ADN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aiden Labs (ADN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aiden Labs (ADN)

Tražiš kako kupiti Aiden Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aiden Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ADN u lokalnim valutama

1 Aiden Labs(ADN) u VND
29.4728
1 Aiden Labs(ADN) u AUD
A$0.0017024
1 Aiden Labs(ADN) u GBP
0.0008176
1 Aiden Labs(ADN) u EUR
0.000952
1 Aiden Labs(ADN) u USD
$0.00112
1 Aiden Labs(ADN) u MYR
RM0.0047264
1 Aiden Labs(ADN) u TRY
0.0460432
1 Aiden Labs(ADN) u JPY
¥0.16464
1 Aiden Labs(ADN) u ARS
ARS$1.5426992
1 Aiden Labs(ADN) u RUB
0.0902384
1 Aiden Labs(ADN) u INR
0.09856
1 Aiden Labs(ADN) u IDR
Rp18.3606528
1 Aiden Labs(ADN) u KRW
1.55988
1 Aiden Labs(ADN) u PHP
0.0639296
1 Aiden Labs(ADN) u EGP
￡E.0.0543536
1 Aiden Labs(ADN) u BRL
R$0.0060816
1 Aiden Labs(ADN) u CAD
C$0.0015344
1 Aiden Labs(ADN) u BDT
0.1361136
1 Aiden Labs(ADN) u NGN
1.7151568
1 Aiden Labs(ADN) u COP
$4.4979872
1 Aiden Labs(ADN) u ZAR
R.0.0197232
1 Aiden Labs(ADN) u UAH
0.0463344
1 Aiden Labs(ADN) u VES
Bs0.16352
1 Aiden Labs(ADN) u CLP
$1.08304
1 Aiden Labs(ADN) u PKR
Rs0.3173632
1 Aiden Labs(ADN) u KZT
0.6027952
1 Aiden Labs(ADN) u THB
฿0.0361872
1 Aiden Labs(ADN) u TWD
NT$0.0342944
1 Aiden Labs(ADN) u AED
د.إ0.0041104
1 Aiden Labs(ADN) u CHF
Fr0.000896
1 Aiden Labs(ADN) u HKD
HK$0.0087248
1 Aiden Labs(ADN) u AMD
֏0.4276384
1 Aiden Labs(ADN) u MAD
.د.م0.0100576
1 Aiden Labs(ADN) u MXN
$0.0208768
1 Aiden Labs(ADN) u SAR
ريال0.0042
1 Aiden Labs(ADN) u PLN
0.0040656
1 Aiden Labs(ADN) u RON
лв0.0048496
1 Aiden Labs(ADN) u SEK
kr0.0105168
1 Aiden Labs(ADN) u BGN
лв0.0018592
1 Aiden Labs(ADN) u HUF
Ft0.3779888
1 Aiden Labs(ADN) u CZK
0.023352
1 Aiden Labs(ADN) u KWD
د.ك0.0003416
1 Aiden Labs(ADN) u ILS
0.003752
1 Aiden Labs(ADN) u AOA
Kz1.0209584
1 Aiden Labs(ADN) u BHD
.د.ب0.00042112
1 Aiden Labs(ADN) u BMD
$0.00112
1 Aiden Labs(ADN) u DKK
kr0.0071344
1 Aiden Labs(ADN) u HNL
L0.0292992
1 Aiden Labs(ADN) u MUR
0.051296
1 Aiden Labs(ADN) u NAD
$0.0196672
1 Aiden Labs(ADN) u NOK
kr0.0111888
1 Aiden Labs(ADN) u NZD
$0.0018928
1 Aiden Labs(ADN) u PAB
B/.0.00112
1 Aiden Labs(ADN) u PGK
K0.0047376
1 Aiden Labs(ADN) u QAR
ر.ق0.0040768
1 Aiden Labs(ADN) u RSD
дин.0.1120448

Aiden Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Aiden Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aiden Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aiden Labs

Koliko Aiden Labs (ADN) vrijedi danas?
Cijena ADN uživo u USD je 0.00112 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADN u USD?
Trenutačna cijena ADN u USD je $ 0.00112. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aiden Labs?
Tržišna kapitalizacija za ADN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADN?
Količina u optjecaju za ADN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADN?
ADN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADN?
ADN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADN?
24-satni obujam trgovanja za ADN je $ 0.00 USD.
Hoće li ADN još narasti ove godine?
ADN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Aiden Labs (ADN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
