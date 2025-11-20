Adobe Cijena danas

Trenutačna cijena Adobe (ADBEON) danas je $ 320.99, s promjenom od 1.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ADBEON u USD je $ 320.99 po ADBEON.

Adobe trenutačno je na #2140 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 889.42K, s količinom u optjecaju od 2.77K ADBEON. Tijekom posljednja 24 sata, ADBEON trgovao je između $ 315.75 (niska) i $ 327.73 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 846.9397580286575, dok je rekordna najniža cijena bila $ 312.9566494668221.

U kratkoročnim performansama, ADBEON se kretao +0.04% u posljednjem satu i -4.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 68.41K.

Informacije o tržištu Adobe (ADBEON)

Poredak No.2140 Tržišna kapitalizacija $ 889.42K$ 889.42K $ 889.42K Obujam (24 sata) $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 889.42K$ 889.42K $ 889.42K Količina u optjecaju 2.77K 2.77K 2.77K Ukupna količina 2,770.85168965 2,770.85168965 2,770.85168965 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Adobe je $ 889.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.41K. Količina u optjecaju ADBEON je 2.77K, s ukupnom količinom od 2770.85168965. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 889.42K.