ACP (ACP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ACP (ACP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ACP (ACP) Informacije Službena web stranica: https://acpcoin.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb496B569a1EDC5c74acEbfa4691A9BB1Eb172924 Kupi ACP odmah!

ACP (ACP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ACP (ACP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: $ 0.002565 $ 0.002565 $ 0.002565 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 Saznajte više o cijeni ACP (ACP)

ACP (ACP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ACP (ACP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACP tokena, istražite ACP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ACP Jeste li zainteresirani za dodavanje ACP (ACP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ACP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ACP na MEXC-u odmah!

ACP (ACP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACP povijest cijena odmah!

ACP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACP? Naša ACP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACP predviđanje cijene tokena odmah!

