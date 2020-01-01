Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Acolyte by Virtuals (ACOLYT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Informacije Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Službena web stranica: https://acolyt.ai/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Kupi ACOLYT odmah!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Acolyte by Virtuals (ACOLYT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Ukupna količina: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Količina u optjecaju: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Povijesni maksimum: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Povijesni minimum: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Trenutna cijena: $ 0.002598 $ 0.002598 $ 0.002598 Saznajte više o cijeni Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Acolyte by Virtuals (ACOLYT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACOLYT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACOLYT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACOLYT tokena, istražite ACOLYT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ACOLYT Jeste li zainteresirani za dodavanje Acolyte by Virtuals (ACOLYT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ACOLYT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ACOLYT na MEXC-u odmah!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACOLYT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACOLYT povijest cijena odmah!

ACOLYT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACOLYT? Naša ACOLYT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACOLYT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!