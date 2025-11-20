Accenture Cijena danas

Trenutačna cijena Accenture (ACNON) danas je $ 244.67, s promjenom od 0.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ACNON u USD je $ 244.67 po ACNON.

Accenture trenutačno je na #1948 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.30M, s količinom u optjecaju od 5.32K ACNON. Tijekom posljednja 24 sata, ACNON trgovao je između $ 240.07 (niska) i $ 245.9 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 258.3135196333471, dok je rekordna najniža cijena bila $ 229.27778200768591.

U kratkoročnim performansama, ACNON se kretao +0.08% u posljednjem satu i -1.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 63.07K.

Informacije o tržištu Accenture (ACNON)

Poredak No.1948 Tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Obujam (24 sata) $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 5.32K 5.32K 5.32K Ukupna količina 5,324.2500553 5,324.2500553 5,324.2500553 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Accenture je $ 1.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.07K. Količina u optjecaju ACNON je 5.32K, s ukupnom količinom od 5324.2500553. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.