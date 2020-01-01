AlphBanX (ABX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AlphBanX (ABX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AlphBanX (ABX) Informacije AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem. Službena web stranica: https://www.alphbanx.com/ Bijela knjiga: https://alphbanx.gitbook.io/alphbanx/documentation Istraživač blokova: https://explorer.alephium.org/addresses/258k9T6WqezTLdfGvHixXzK1yLATeSPuyhtcxzQ3V2pqV Kupi ABX odmah!

AlphBanX (ABX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AlphBanX (ABX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Povijesni maksimum: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0395 $ 0.0395 $ 0.0395 Saznajte više o cijeni AlphBanX (ABX)

AlphBanX (ABX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AlphBanX (ABX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABX tokena, istražite ABX cijenu tokena uživo!

