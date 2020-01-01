ApeBond (ABOND) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ApeBond (ABOND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ApeBond (ABOND) Informacije

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

Službena web stranica:
https://ape.bond/
Bijela knjiga:
https://docs.ape.bond
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

ApeBond (ABOND) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ApeBond (ABOND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 606.88K

Ukupna količina:
$ 455.80M

Količina u optjecaju:
$ 343.76M

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.15M

Povijesni maksimum:
$ 0.11136

Povijesni minimum:
$ 0.000855833319246407

Trenutna cijena:
$ 0.0017654


ApeBond (ABOND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ApeBond (ABOND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ABOND tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ABOND tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ABOND tokena, istražite ABOND cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.