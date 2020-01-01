ApeBond (ABOND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ApeBond (ABOND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ApeBond (ABOND) Informacije ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Službena web stranica: https://ape.bond/ Bijela knjiga: https://docs.ape.bond Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Kupi ABOND odmah!

ApeBond (ABOND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ApeBond (ABOND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 606.88K $ 606.88K $ 606.88K Ukupna količina: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Količina u optjecaju: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Povijesni maksimum: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Povijesni minimum: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Trenutna cijena: $ 0.0017654 $ 0.0017654 $ 0.0017654 Saznajte više o cijeni ApeBond (ABOND)

ApeBond (ABOND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ApeBond (ABOND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABOND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABOND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABOND tokena, istražite ABOND cijenu tokena uživo!

