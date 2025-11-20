Airbnb Cijena danas

Trenutačna cijena Airbnb (ABNBON) danas je $ 115.54, s promjenom od 0.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABNBON u USD je $ 115.54 po ABNBON.

Airbnb trenutačno je na #2065 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.02M, s količinom u optjecaju od 8.81K ABNBON. Tijekom posljednja 24 sata, ABNBON trgovao je između $ 114.08 (niska) i $ 116.18 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 132.35693741000557, dok je rekordna najniža cijena bila $ 114.17222592838503.

U kratkoročnim performansama, ABNBON se kretao +0.02% u posljednjem satu i -5.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.42K.

Informacije o tržištu Airbnb (ABNBON)

Poredak No.2065 Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) $ 58.42K$ 58.42K $ 58.42K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 8.81K 8.81K 8.81K Ukupna količina 8,814.60671875 8,814.60671875 8,814.60671875 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Airbnb je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.42K. Količina u optjecaju ABNBON je 8.81K, s ukupnom količinom od 8814.60671875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.