AaveToken (AAVE) Tokenomika

AaveToken (AAVE) Informacije Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto. Službena web stranica: https://aave.com/ Bijela knjiga: https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

AaveToken (AAVE) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: $ 4.86B Ukupna količina: $ 16.00M Količina u optjecaju: $ 15.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.10B Povijesni maksimum: $ 665.2893 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 318.87

Detaljna struktura tokena AaveToken(AAVE) Detaljnije istražite kako se AAVE tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Minting : The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.

: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis. Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE. Allocation Mechanism The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules: Allocation Recipient Allocation Description Unlocking Mechanism Core Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months User Experience Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Management & Legal 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Unexpected Costs 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Promotions & Marketing 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Public Sale Fully unlocked at token genesis Ecosystem Reserve 3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked Usage and Incentive Mechanism AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol: Governance : AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.

: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes. Incentives : The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.

: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation. Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security. Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency. Locking Mechanism Vesting/Cliff : Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.

: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months. Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal. Unlocking Time Public Sale : Fully unlocked at genesis.

: Fully unlocked at genesis. Other Allocations : 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.

: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years. Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration. Example Unlocking Table Allocation Recipient Unlock Start Date Unlocking Schedule Amount Unlocked per Period Core Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 180,000 User Experience Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Management & Legal 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Unexpected Costs 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 60,000 Promotions & Marketing 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Public Sale 2017-12-10 Fully unlocked at genesis 10,000,000 Ecosystem Reserve 2020-09-24 Fully unlocked at migration 3,000,000 Summary Table: Aave Tokenomics Mechanism Details Issuance Fixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve Allocation Core Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve Usage Governance, protocol incentives, Safety Module staking Incentives Distributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards Locking Vesting for most allocations, staking in Safety Module Unlocking 20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant) Additional Notes Governance and Incentives : The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.

: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades. Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security. This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

AaveToken (AAVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AaveToken (AAVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AAVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AAVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti AAVE

AaveToken (AAVE) Povijest cijena

AAVE Predviđanje cijene

