Apple xStock (AAPLX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Apple xStock (AAPLX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:52:58 (UTC+8)
USD

Apple xStock (AAPLX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Apple xStock (AAPLX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.60M
Ukupna količina:
$ 9.00K
Količina u optjecaju:
$ 6.00K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.40M
Povijesni maksimum:
$ 285.91
Povijesni minimum:
$ 204.46269321696604
Trenutna cijena:
$ 266.17
Apple xStock (AAPLX) Informacije

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Službena web stranica:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

Apple xStock (AAPLX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Apple xStock (AAPLX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AAPLX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AAPLX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AAPLX tokena, istražite AAPLX cijenu tokena uživo!

