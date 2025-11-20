Apple xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Apple xStock (AAPLX) danas je $ 269.37, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AAPLX u USD je $ 269.37 po AAPLX.

Apple xStock trenutačno je na #1899 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.62M, s količinom u optjecaju od 6.00K AAPLX. Tijekom posljednja 24 sata, AAPLX trgovao je između $ 265.78 (niska) i $ 272.32 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 218.05582778461107, dok je rekordna najniža cijena bila $ 204.46269321696604.

U kratkoročnim performansama, AAPLX se kretao -0.06% u posljednjem satu i -1.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 62.34K.

Informacije o tržištu Apple xStock (AAPLX)

Poredak No.1899 Tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Obujam (24 sata) $ 62.34K$ 62.34K $ 62.34K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Količina u optjecaju 6.00K 6.00K 6.00K Ukupna količina 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apple xStock je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.34K. Količina u optjecaju AAPLX je 6.00K, s ukupnom količinom od 8999.85946485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.42M.